Молодожены на Камчатке проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе

Жених и невеста использовали дистанционное электронное голосование, поскольку они прикреплены к разным участкам, но отдать голоса на выборах хотели вместе.

«Мы решили сделать двойной выбор - для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах президента РФ», - отметил Алексей Ивденко.

Мужчина добавил, что они с Ульяной шли к свадьбе 10 лет. По словам Алексея, все эти годы они присматривались друг к другу, и их знакомство наконец пришло к логическому итогу. Ивденко назвал вступление в брак серьезным и ответственным шагом.

Голосование на выборах президента России проходит три дня - с 15 по 17 марта. В Минцифры сообщили, что по данным на утро пятницы на федеральной платформе ДЭГ проголосовали свыше 900 тысяч избирателей.