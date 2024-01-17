Молодой человек в Москве отбился от пьяного грабителя со штопором

Более 15 тысяч человек побывали в московский волонтерских центрах «Доброе место» за прошлый год. Число посещений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2022-м. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в центрах «Доброе место» прошло уже 750 мероприятий: тренинги, мастер-классы, лекции, турниры и многое другое. На площадках рассказывают, чем занимаются столичные волонтеры и как стать частью команды.

«Такие площадки постепенно появляются в разных округах столицы и привлекают все больше горожан», - отметила Сергунина.

Три «Добрых места» впервые открыли свои двери в 2022 году в Зеленограде, в Западном и Северном административных округах. Однако через год их количество удвоилось: волонтерские центры появились в Юго-Восточном и Южном округах.

Центры работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 19:00. На этих площадках можно оформить личные книжки волонтера и записаться на участие в программах развития навыков и инструктажах.

Кроме того, волонтерские центры объединяют общие мероприятия и образовательные учреждения в округах. На общих встречах молодежь столицы делится опытом и обменивается знаниями для развитиями волонтерских организаций. Здесь же проходит проект «Добрые уроки» для юных волонтеров.

Ранее лучших волонтеров наградили в Москве.