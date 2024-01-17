Молодой человек в Москве отбился от пьяного грабителя со штопором
В Москве ранее судимый за грабеж 30-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и сделал попытку грабежа при помощи штопора. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным следствия, злоумышленник подошел к двум незнакомым молодым людям и достал штопор. Мужчина, выдавая предмет за нож, приставил его к животу одного из посетителей заведения и начал требовать деньги.
В результате 20-летний потерпевший смог вырваться на улицу. Там молодому человеку удалось применить перцовый баллончик и убежать от грабителя.
«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбоя (части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации) и с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в ведомстве.
Накануне мужчина ради шутки попытался ограбить два кафе в центре столицы.