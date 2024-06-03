Молния бьет в самую высокую точку. Как вести себя в грозу
После изнуряющей жары в столичный регион пришли грозы с дождем и порывистым ветром. Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев объяснил 360.ru, как вести себя в непогоду.
Во время грозы он посоветовал по возможности не выходить на улицу - переждать ее дома или в любом другом помещении.
«Если идет гроза, большой ливень, надо укрываться. Постараться провести это время в укрытии. Либо зайти куда-то переждать», - сказал Дударев.
На улице следует держаться подальше от отдельно стоящих деревьев - они служат своеобразными громоотводами, - а также не подходить к шатким конструкциям.
«Вместе с грозой обычно бывают сильные ветра. И мы знаем, что в такие моменты могут и деревья упасть, и какие-то элементы, конструкции оторваться. Поэтому стараться ограничить себя в передвижениях», - обратил внимание собеседник 360.ru.
Обычно молния, по его словам, бьет в самую высокую точку - те же громоотводы, элементы зданий или деревья. С учетом этого Дударев посоветовал постараться не держаться во время грозы за металлические предметы, которые находятся рядом с железными конструкциями.
«Разряд может по металлу распространиться», - сказал специалист, заметив, что пользоваться зонтом во время непогоды придется в любом случае.
Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн отмечал, что от этого аксессуара в грозу лучше отказаться.