03 июня 2024, 20:53

Молния бьет в самую высокую точку. Как вести себя в грозу

Pxhere
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После изнуряющей жары в столичный регион пришли грозы с дождем и порывистым ветром. Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев объяснил 360.ru, как вести себя в непогоду.

Во время грозы он посоветовал по возможности не выходить на улицу - переждать ее дома или в любом другом помещении.

«Если идет гроза, большой ливень, надо укрываться. Постараться провести это время в укрытии. Либо зайти куда-то переждать», - сказал Дударев.

На улице следует держаться подальше от отдельно стоящих деревьев - они служат своеобразными громоотводами, - а также не подходить к шатким конструкциям.

«Вместе с грозой обычно бывают сильные ветра. И мы знаем, что в такие моменты могут и деревья упасть, и какие-то элементы, конструкции оторваться. Поэтому стараться ограничить себя в передвижениях», - обратил внимание собеседник 360.ru.

Обычно молния, по его словам, бьет в самую высокую точку - те же громоотводы, элементы зданий или деревья. С учетом этого Дударев посоветовал постараться не держаться во время грозы за металлические предметы, которые находятся рядом с железными конструкциями.

«Разряд может по металлу распространиться», - сказал специалист, заметив, что пользоваться зонтом во время непогоды придется в любом случае.

Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн отмечал, что от этого аксессуара в грозу лучше отказаться.

Спасатели Погода Жара
03 июня 2024, 19:26
Экс-главу «Либеральной России» Сидельникова объявили в розыск
РИА «Новости»
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МВД РФ объявило в розыск Андрея Сидельникова*, который был одним из руководителей партии «Либеральная Россия». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Сидельников Андрей Александрович*, 07.07.1975 года рождения. Разыскивается по статье УК», - указали в базе.

По какой именно уголовной статье разыскивают Сидельникова*, не уточняется. В настоящее время он проживает в Лондоне.

Андрей Сидельников* попал в перечень иностранных агентов в 2023 году. Он выступал с призывами предоставить вооружение ВСУ, а также негативно высказывался о России и ее гражданах.

В списке иностранных агентов ранее оказалась журналист Екатерина Дунцова**.

По данным ведомства, она выступала против спецоперации на Украине.

* Андрей Сидельников признан иноагентом в России ** Екатерина Дунцова внесена в реестр иноагентов в России.

Суд МВД РФ Россия Иноагенты
03 июня 2024, 17:14
Назван срок введения режима ЧС из-за майских заморозков по всей России
РИА «Новости»
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Режим чрезвычайной ситуации по всей России введут до конца недели из-за понесенного аграриями ущерба, вызванного заморозками. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступила министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Лут.

Она подчеркнула, что для введения режима чрезвычайной ситуации необходимо дождаться результатов заседания подведомственной комиссии МЧС.

«После этого будем работать со страховыми компаниями, чтобы все наши сельхозпроизводители получили выплаты», - заявила Лут.

Министр добавила, что низкая температура привела к гибели посевов на площади в более чем один миллион гектаров. Кроме того, есть случаи гибели плодовых насаждений. Но стоимость понесенного аграриями ущерба в ведомстве еще не подсчитали.

Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба на фоне майских заморозков ввели 10 субъектов. Кандидат экономических наук Светлана Петрова в комментарии 360.ru заявила, что сложившаяся ситуация снизит объемы урожая овощей, фруктов и ягод, поэтому традиционного снижения цен на эту продукцию осенью можно не ждать.

Режим чрезвычайной ситуации по всей России введут до конца недели из-за понесенного аграриями ущерба, вызванного заморозками. Как сообщили «Известия» , с таким заявлением выступила министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Лут.

Сельское хозяйство Россия Погода
03 июня 2024, 16:54
Мошенники решили нажиться на смерти Заворотнюк
РИА «Новости»
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Коллегам и друзьям умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк начали приходить фейковые сообщения от ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, с просьбой о денежной помощи. Представители артистки опубликовали в Instagram* пост о том, что за рассылкой стоят мошенники.

«Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье», - предупредили поклонников администраторы ее страницы в социальной сети.

Чернышев в беседе с ТАСС подтвердил, что слышал о массовой рассылке фейковых сообщений от его имени. Он признался, что не может ничего с этим сделать.

«Это ужасно, кощунственно. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья», - добавил фигурист.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в хосписе после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Актрисе было 53 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Семья Соцсети Мошенничество Анастасия Заворотнюк Рак Instagram Умерла Анастасия Заворотнюк
03 июня 2024, 15:45
Бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс внесли в Госдуму
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Государственную думу внесли бюджетный пакет, который включает в себя поправки в Налоговый кодекс. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров, его слова привело РИА «Новости».

«Этот пакет вносит поправки в законодательство о бюджете на 2024 год, а также в Налоговый кодекс, закон о ежегодной выплате работающим родителям, Бюджетный кодекс и закон о пенсионном обеспечении военнослужащих», - отметил Макаров.

Он пояснил, что пакет состоит из пяти законопроектов. В течение 30 дней Госдума рассмотрит его, в том числе и налоговые поправки.

Депутаты проведут встречи с экспертами, чтобы обсудить дополнение и корректировку документов. В них примут участие представители муниципалитетов и регионов, а также бизнес-объединений.

Ранее глава Минфина Силуанов усомнился, что россияне уйдут от налогов при новом прогрессивном НДФЛ.

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