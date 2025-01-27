27 января 2025, 21:12

Молельную комнату открыли для военных следователей в Москве

Читайте нас в: Google Новости

В главном военном следственном управлении СК России торжественно открыли молельную комнату. Это помещение с церковным иконостасом, аналоем для священных текстов и местом для свечей в память об усопших имеет особое значение для следователей.

В ходе церемонии митрополит Кирилл провел службу в память об офицерах военно-следственных органов, погибших при исполнении своего служебного долга.

По словам самих следователей, которым по роду службы приходится рисковать собственной жизнью, такая духовная поддержка сейчас действительно необходима.

«Труд у них особый - это восстановление социальной справедливости, расследование сложных уголовных дел», - отметил заведующий сектором военной прокуратуры синодального отдела по взаимодействию с военнослужащими и правоохранительными органами, иерей Александр Палазник.

Архангел Святой Михаил - покровитель военных следователей. Молельная комната на Басманной улице, названная его именем, теперь официально работает как для специалистов, так и для их семей.

Военные Россия Москва
27 января 2025, 19:38
Телебашня в Петербурге засияла цветами ленты ленинградской Победы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телебашня Санкт-Петербурга окрасилась в оливково-зеленые цвета ленты медали «За оборону Ленинграда». Акцию провели в день 81-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что подсветку включил петербургский филиал Российской телерадиосети в дань памяти о стойкости ленинградцев и мужестве защитников города.

Беглов напомнил, что оливково-зеленая лента медали «За оборону Ленинграда» - символ подвига жителей блокадного города. Губернатор отметил, что телебашня будет окрашена в цвета до утра вторника, 28 января.

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.

В рамках памятных мероприятий в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда он посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Также глава государства принес букет цветов на одну из братских могил, где покоится его старший брат, погибший во время осады Ленинграда фашистскими войсками.

Санкт-Петербург
27 января 2025, 17:39
Волгоградские чиновники закупили для детей-инвалидов путевки в загрязненную мазутом Анапу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Волгоградские чиновники выделили 16 миллионов рублей на 160 путевок для детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом и передвигающихся на инвалидных колясках. Отдыхать они поедут на пляжи Анапы, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, сообщил v1.ru.

Получатели путевок отправятся в анапские санатории в период с марта по ноябрь 2025 года. Судя по условиям закупок, исполнитель контакта должен будет обеспечить детям проезд, питание, развлекательную программу и купание как в бассейнах, так и на пляжах Черного моря. Отмечается, что не меньше 30% выездов состоятся именно в летний период.

Ранее стало известно, когда полностью восстановят загрязненные мазутом пляжи в Анапе. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что это случится только к высокому курортному сезону 2026 года.

Черное море Дети Чиновники Экология Анапа
27 января 2025, 17:09
В Магаданской области чипы для домашних собак стали обязательными
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жителей Магаданской области обязали регистрировать всех домашних животных и чипировать собак. Текст постановления разместили на официальном портале публикования правовых актов.

В регионе 1 января вступил в силу порядок регистрации домашних животных. Этот документ будет регулировать ответственное отношение граждан к питомцам и создание базы данных, которая облегчит их поиск.

«Наличие чипа является обязательным условием для регистрации собак. Владелец домашнего животного имеет право по своему выбору установить чип в любой ветеринарной организации», - уточнили в постановлении.

Получить соответствующие документы следует в течение двух недель с момента достижения животным трехмесячного возраста. Регистрация обязательна для собак, которые выше 30 сантиметров в холке.

В Московской области в течение 2024 года чипировали и зарегистрировали 10 тысяч домашних животных.

Собаки Животные
27 января 2025, 16:46
Французский «Независимый институт философии» признали нежелательным в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генеральная прокуратура России по результатам проверки решила признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «Независимый институт философии», основанной в Париже в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Своими задачами институт называл продвижение исследований и образования в направлениях философии и гуманитарных наук, а также поддержку свободной критической мысли на русском языке. Однако на конференциях, которые проводил институт, продвигались русофобские и антироссийские идеи.

«Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции», - отметили в прокуратуре.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова предложила жестко наказывать иностранцев за проявление русофобии , приравняв ее к экстремизму.

Собаки Животные

Новости по теме