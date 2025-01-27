Молельную комнату открыли для военных следователей в Москве

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В ходе церемонии митрополит Кирилл провел службу в память об офицерах военно-следственных органов, погибших при исполнении своего служебного долга.

По словам самих следователей, которым по роду службы приходится рисковать собственной жизнью, такая духовная поддержка сейчас действительно необходима.

«Труд у них особый - это восстановление социальной справедливости, расследование сложных уголовных дел», - отметил заведующий сектором военной прокуратуры синодального отдела по взаимодействию с военнослужащими и правоохранительными органами, иерей Александр Палазник.

Архангел Святой Михаил - покровитель военных следователей. Молельная комната на Басманной улице, названная его именем, теперь официально работает как для специалистов, так и для их семей.