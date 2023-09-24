Мокрый снег выпадет в Новосибирской области 25 сентября

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«Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом», - рассказали о погоде.

Температура ночью опустится до -1 градуса, при этом днем столбики термометров покажут 7… 12, а местами поднимутся до 18 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, ночью его порывы могут достигать 14 метров в секунду, а днем - 16.

В Новосибирске будет теплее: 3… 5 градусов ночью и 8… 10 градусов днем. Снега в городе не ожидается, однако возможен небольшой дождь. Ветер также будет юго-западным с порывами до 14 метров в секунду в течение дня.