14 мая 2024, 18:56

Могилу Евгения Пригожина в Петербурге залили бетоном

РИА «Новости»
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На Пороховском кладбище в Петербурге могилу бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили бетонным основанием. Об этом сообщила «Фонтанка».

По мнению корреспондента издания, место захоронения готовят для установки памятника. Предположительно, монумент откроют 1 июня - в день 63-летия со дня рождения Пригожина.

Основанная главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала под Санкт-Петербургом фабрику-кухню. «Комбинат питания» выпускал в сутки до 100 тысяч готовых блюд для социального и коллективного питания.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета в Тверской области.

Санкт-Петербург Памятники Евгений Пригожин
14 мая 2024, 19:35
«Макфа» обжаловала решение о немедленной национализации
РИА «Новости»
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Защита компании «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Об этом РБК рассказал адвокат Павел Хлюстов.

Ответчики пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.

«Еще до проверки законности решения в апелляционном суде „Макфа“ перейдет под контроль Росимущества», - пояснил Хлюстов.

Исполнительные листы взыскателю выдали 13 мая. Как отметил адвокат, это произошло еще до изготовления решения суда.

Ранее Хлюстов назвал наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии активов крупного производителя макарон «Макфа» «творчеством судебного пристава». Владельцы предприятия даже выступили с предложением о выкупе акций своей компании. Но суд удовлетворил иск заместителя Генеральной прокуратуры об обращении имущества производителя макарон «Макфа» в доход России.

Суд Адвокаты Россия Челябинск Аресты
14 мая 2024, 16:12
Список преступлений с наказанием в виде принудительных работ захотели расширить в России
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России предложило значительно расширить список преступлений, основное наказание за которые — принудительные работы. Об этом сообщил кандидат на пост главы ведомства Константин Чуйченко, чьи слова привел «Интерфакс».

Министерство юстиции России предложило значительно расширить список преступлений, основное наказание за которые - принудительные работы. Об этом сообщил кандидат на пост главы ведомства Константин Чуйченко, чьи слова привел «Интерфакс».

Проекты выдвинули в качестве одной из мер по гуманизации уголовной ответственности.

«В настоящее время нами подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказание в виде принудительных работ в качестве основного», - сказал Чуйченко.

Он выразил надежду, что инициативу поддержат и примут. Суды в России уже активнее применяют этот вид наказания по некоторым преступлениям.

В апреле российское правительство поддержало законопроект об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества по идеологической, политической и расовой ненависти.

Суд Преступления Россия Работа
14 мая 2024, 14:59
Российские киберспортсмены не выступят на IESF World Championship 2024
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Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира IESF без флага и гимна. Как напомнил сайт Esports.ru, турнир с призовым фондом в 210 тысяч долларов пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.

Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира IESF без флага и гимна. Как напомнил сайт Esports.ru , турнир с призовым фондом в 210 тысяч долларов пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.

IESF World Championship 2024 - чемпионат мира среди национальных команд по самым популярным компьютерным дисциплинам. Соревнования пройдут в Эр-Рияде с 11 по 19 ноября.

Однако российским спортсменам разрешили участвовать в турнире только под нейтральным флагом и в нейтральной форме. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в ответ на это условие заявил, что команда не снимается с турнира, но и отказываться от российской символики не намерена.

Подобные ограничения уже пытались ввести, но затем их отменили после голосования международной делегации.

Ранее Россия провела свои «Игры будущего» - фиджитал-соревнования, сочетающие классический и киберспорт. Первые турниры прошли с огромным успехом, за ними следили зрители из более чем 100 стран. Россия снова доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе.

Подробнее об этом и другие актуальные новости киберспорта можно найти на Esports.ru.

Спортсмены Саудовская Аравия Россия Киберспорт
14 мая 2024, 08:54
Студентку в Еврейской автономной области осудили за экстремистские призывы
Global Look Press
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В Еврейской автономной области суд назначил наказание студентке в виде 1,5 года условного заключения. Девушку обвинили в экстремизме, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе управления ФСБ России по региону уточнили журналистам, что студентка опубликовала в одном из мессенджеров пост с призывами к убийству лиц еврейской и цыганской национальности. Она также обещала расправиться со своими одногруппниками из-за неприязни к ним.

В Биробиджанском районном суде девушку признали виновной по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ей дали полтора года колонии с испытательным сроком в два года.

Ранее общественники обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Госдуму с просьбой проверить музыканта Андрея Макаревича* на экстремизм. Поводом для этого послужили высказывания артиста в поддержку официального Киева в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Суд Приговоры Экстремизм Студенты

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