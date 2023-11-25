25 ноября 2023, 02:35

Могила Пригожина в Петербурге «утонула» в женских слезах

РИА «Новости»
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Гости и жители Санкт-Петербурга каждый день приходят на могилу погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Сотрудник Пороховского кладбища, где похоронили бизнесмена, рассказал News.ru, что среди посетителей больше всего женщин.

«Нет дня, чтобы кто-то да не навестил Евгения Викторовича. Много женщин - они всегда плачут. Мне кажется, что при жизни его очень любили женщины», - сказал он.

По словам мужчины, у могилы Пригожина можно увидеть не только военных, но и обычных людей. Он вспомнил про путаницу в день похорон предпринимателя, когда многие его знакомые приехали на церемонию прощания на другие кладбища Петербурга.

На похоронах Пригожина присутствовали около 40 человек, саму церемонию провели очень быстро. Сотрудник кладбища отметил, что гроб с телом бизнесмена открывать не стали и обошлись без каких-либо речей.

После смерти Евгения Пригожина лидером группы «Вагнер» стал его 25-летний сын Павел.

Гости и жители Санкт-Петербурга каждый день приходят на могилу погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Сотрудник Пороховского кладбища, где похоронили бизнесмена, рассказал News.ru , что среди посетителей больше всего женщин.

Санкт-Петербург Евгений Пригожин
25 ноября 2023, 09:22
Володин назвал релокантов предателями России
РИА «Новости»
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Покинувшие страну после начала конфликта на Украине россияне являются предателями. Об этом в Telegram-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Они должны понимать, что здесь никто их не ждет с распростертыми объятиями. По отношению к России, близким и родным они совершили предательство», - написал он.

Он отметил, что многие из уже вернувшихся в Россию релокантов так и не смогли найти себе работу за рубежом.

«Родиной чужбина не стала. Уже говорил раньше и хочу подчеркнуть: родина у нас - Россия, мы должны быть с ней в разных ситуациях. Все наши граждане так считают. Многие молодые ребята принимают участие СВО и защищают страну, другие развивают экономику и обеспечивают победу в тылу», - добавил Володин.

Политик согласился с позицией режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами.

«Про таких Омар Хайям сказал: гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды», - заключил спикер нижней палаты парламента.

Ранее Володин заявил, что поддержавшим киевский режим россиянам за рубежом «обеспечен Магадан».

Госдума РФ Россия
25 ноября 2023, 08:34
Циклон на Сахалине обернулся закрытием дороги Огоньки — Невельск
pxhere.com
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Из-за прохождения циклона на юге Сахалина начали закрывать дороги. Первые ограничения автомобильного движения ввели в Невельском районе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Главной причиной ограничений стали плохая видимость и образования снежных заносов. Поэтому 25 ноября дорогу Огоньки - Невельск закрыли для движения пассажирского транспорта. Кроме того, в регионе приостановили движение автобусов, следующих по маршруту № 518 Южно-Сахалинск - Невельск - Южно-Сахалинск.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для пассажирского автотранспорта», - указали в мэрии.

Местные власти призвали водителей быть крайне внимательными во время передвижения.

Ранее циклон в Приморье обернулся сходом грязевых масс на юге Сахалине. Оползень произошел на дороге Невельск - Холмск. Из-за этого движение на данном маршруте приостановили. Информации о пострадавших не поступало.

Дороги Россия Снегопад
25 ноября 2023, 08:16
Журналиста ВГТРК Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова орденом Мужества посмертно. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Максудов получил тяжелое ранение 22 ноября в Запорожской области. Группу журналистов атаковал украинский беспилотник.

Корреспондент получил множественные осколочные ранения и открытые переломы, его экстренно эвакуировали в крымский госпиталь Минобороны. Утром 23 ноября стало известно, что военкор скончался , не приходя в сознание. Смерть наступила во время ночной транспортировки из военного госпиталя Токмака в Джанкой. Максудову было 38 лет.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал смерть журналиста большой трагедией и для его близких, и для всех коллег. При этом он выразил уверенность, что со стороны западных стран никакой реакции на прицельный удар по российским журналистам не последует.

Журналистика Владимир Путин
25 ноября 2023, 05:11
Роскачество рассказало, как выбрать хорошие пельмени
РИА «Новости»
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Слипшиеся в пачке пельмени — признак нарушения условий хранения, а информация о «ручной лепке» на упаковке — всего лишь маркетинговый ход. В Роскачестве рассказали «Известиям», как правильно выбирать, хранить и готовить этот полуфабрикат.

«Пельмени в упаковке не должны быть слипшимися. Если они слиплись, это говорит о нарушении температуры и условий хранения, в том числе при транспортировании и реализации», - сообщили эксперты Роскачества.

Чтобы пельмени не разморозились в процессе покупок, класть их в тележку советуют в последнюю очередь. Хотя в морозилки этот продукт можно хранить до полугода, эксперты советуют не покупать пельмени про запас и стараться хранить не больше месяца.

Информация о «ручной лепке» на упаковке - скорее всего, лишь маркетинговый ход, предупредили в ведомстве, так как ручная работа непроизводительна.

Роскачество также посоветовало потребителям варить пельмени в кипящей воде не менее 10 минут, чтобы убить все опасные бактерии.

Ранее стало известно, что Роскачество забраковало все популярные марки пельменей. Специалисты ведомства проверили 20 популярных брендов и нашли в них патогенные бактерии, кости, сою, мясо не заявленных на упаковке животных.

«По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта Роскачества <…>. Соответственно, в этой категории продуктов нет претендентов на российский „Знак качества“», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Слипшиеся в пачке пельмени - признак нарушения условий хранения, а информация о «ручной лепке» на упаковке - всего лишь маркетинговый ход. В Роскачестве рассказали «Известиям» , как правильно выбирать, хранить и готовить этот полуфабрикат.

Роскачество Продукты

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