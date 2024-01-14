14 января 2024, 14:33

«Мог приходить без звонка». Поэтесса Олеся Николаева — о дружбе с Рубинштейном

РИА «Новости»
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Советская и российская поэтесса Олеся Николаева рассказала «360», что она и ее муж в юности очень дружили с литератором Львом Рубинштейном. В последние годы они не виделись и мало общались, но, узнав о том, что поэта сбила машина, Николаева каждый день читала о нем новости.

По случайности именно 14 января она их прочитать не успела и узнала о смерти давнего друга от «360». Николаева некоторое время не верила, что это правда.

«Я не смотрела последние новости. Я все время заглядываю, смотрю… он подключен ко всяким аппаратам? <…> Послушайте, была какая-то дезинформация, что он скончался, а он был еще жив. Это точно, [он умер]? Вы ручаетесь?» - допытывалась поэтесса.

Она сообщила, что Лев Рубинштейн часто приходил к ней и супругу в гости, когда они были молодыми.

«Очень дорогой мне человек» «Я с ним дружила с юности. У меня есть большой архив того, что он тогда писал, потому что он к нам приходил в гости. Он был другом моего мужа. Когда мы поженились, мне было 19 лет. И тогда, конечно, Лева к нам очень часто приходил и потом даже мог приходить вообще без звонка. То есть он был очень близким нам человеком», - вспомнила Олеся Николаева.

Она добавила, что каждый раз Рубинштейн приносил свои стихи на библиотечных карточках, а ведь тогда он еще не прославился - только «какие-то редкие были чтения по каким-то мастерским художников». У семьи остался большой архив его ранних карточек.

«Это очень дорогой для меня человек, несмотря на то что мы в последние годы с ним как-то не общались, потому что живем хотя в Москве, но далеко, за городом, в Переделкине. Мы не виделись долгое время, и я даже не знаю, что он последнее время писал. Но лет 12-14 назад я его еще приглашала к себе на семинар, и он выступал перед моими студентами не раз», - продолжила собеседница «360».

Она призналась, что раз пять-шесть в день читала новости по запросу «Лев Рубинштейн сейчас» и очень надеялась, что он справится «с этим ужасным несчастьем».

Рубинштейна не стало 14 января.

Писатели
14 января 2024, 13:47
Тепло полностью вернулось в 276 многоэтажек в Липецке после аварии
piqsels
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После устранения коммунальной аварии в Липецке тепло полностью вернулось в 276 домов. Об этом сообщила мэр Евгения Уваркина в Telegram-канале.

Она уточнила, что к 11:30 воскресенья отопление вернулось еще в 25 домов, но там управляющие компании еще регулируют параметры. По-прежнему без тепла остаются 42 многоэтажки. Работа коммунальщиков уже перешла в завершающую стадию.

«Идет небольшая задержка из-за погодных условий. Управляющие компании готовы, как только ремонтные работы завершатся, и „Квадра“ начнет заполнять систему, регулировать параметры, чтобы тепло как можно быстрее поступило в дома», - рассказала Уваркина.

Она добавила, что сотрудники департамента развития территорий продолжают поквартирный обход домов. Жителям предлагают обогреватели. Желающие могут пока перебраться в пункты временного пребывания. Их три: МАУК «Рудничный», ДК «Матыра» и городской дворец культуры. На точки вышли автобусы, которые довезут липчан до ПВР.

Накануне авария оставила без отопления более 300 домов в городе. Ремонтные работы закончились около 21:30. Уваркина отмечала, что на заполнение системы уйдут два-три часа.

Отопление Коммунальные аварии Ремонтные работы
14 января 2024, 13:31
Пенсионера с инсультом вытащили из погреба в Хабаровском крае
Пресс-служба МЧС
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В Хабаровском крае пенсионер спустился в погреб, но не смог выйти из него из-за случившегося приступа инсульта. Мужчине помогли вовремя приехавшие спасатели, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Экстренная служба получила сигнал от соседа пенсионера по гаражу. МЧС опубликовало видео , на котором показана работа бригады спасателей. Когда они доехали до места погреба, один из сотрудников министерства спустился к пенсионеру и расчистил место для его подъема. Коллеги спасателя подняли пожилого мужчину с помощью альпинистского снаряжения и носилок. После этого его занесли в машину скорой помощи, которая ждала на улице.

Накануне пресс-служба МЧС сообщила о спасении рыбаков , которых унесло на льдине в Куршском заливе. Пять человек дрейфовали в двух километрах от берега, спасатели подплыли к ним на судне с воздушной подушкой. В МЧС отметили, что в 1994 году подобный дрейф закончился гибелью десятков рыбаков на траверзе поселка Каширское под Калининградом.

Пенсионеры МЧС РФ
14 января 2024, 13:13
Росатом нашел на Чукотке 100 тонн золота
РИА «Новости»
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Росатом обнаружил крупнейшее месторождение золота с 1991 года. В месторождении «Совиное» находятся более 100 тонн золота, сообщили в пресс-центре госкорпорации.

«По результатам завершенных оценочных работ утверждены запасы в более чем 100 тонн золота. Это крупнейшее из открытых после 1991 года месторождений России», - передали в Росатоме.

На базе месторождения «Совиное» создали горнорудный кластер, для этого дивизион Росатома уже инвестировал более одного миллиарда рублей. Буровые работы шли круглый год в условиях сплошной многолетней мерзлоты. Специалистам удалось пробурить 123 скважины длиной более 32 километров.

Генеральный директор АО ЭГМК Вячеслав Галактионов рассказал, что к концу 2028 года на «Совином» запустят горно-обогатительное производство. В планах выпускать от трех тонн золота в год.

«Мы видим перспективы расширения всего добычного кластера в Чукотском автономном округе», - подчеркнул Галактионов.

Это в значительной мере поможет региону в развитии.

«Совиное» - коренное месторождение золота у побережья Чукотского моря, расположенное в 40 километрах от поселка Ленинградский. На всей территории месторождения - многолетняя мерзлота. Совиное входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону. Само месторождение было открыто в 1970-х годах, сообщало ИА «Чукотка». В его золотоносном узле выявлили более 30 месторождений россыпного и коренного золота.

Ранее Росатом заключил соглашение о строительстве первой в мире АЭС мощностью до 10 мегаватт на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М». Атомная станция малой мощности появится на Чукотке, она позволит обеспечить надежным и низкоуглеродным энергоснабжением золоторудное месторождение «Совиное» и населенные пункты региона.

Строительство Золото Россия Росатом
14 января 2024, 12:48
«Он никогда никому не подражал». Поэтесса Кудимова — о Льве Рубинштейне
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Поэт Лев Рубинштейн был ярким, неповторимым и независимым человеком. Его смерть стала огромной потерей для всей постсоветской истории, рассказала «360» поэтесса и прозаик Марина Кудимова.

«Я покойного Леву помню с начала 90-х. Это было такое время, которое, видимо, больше никогда не повторится. То есть время максимального самовыражения, когда каждый творческий человек мог делать все, что он хотел», - поделилась Кудимова.

Лев Рубинштейн очень быстро стал лидером московского концептуализма, отметила собеседница «360». По ее мнению, самым близким по творческой идейной стороне Рубинштейну был покойный Дмитрий Пригов.

«Так они парочкой всегда и ходили», - вспоминала она.

Независимость и уникальность Писательница подчеркнула, что при всей разности ее и Рубинштейна подходов к поэзии, она понимала - это очень яркий человек.

«Мы все оказались втянуты в разные политические и другие аспекты жизни, тут ничего не поделаешь, этого требует время. Но мне кажется, что Лев Рубинштейн был очень богемным, незаурядным человеком», - заявила Кудимова.

Поэтесса призналась, что больше чем карточки Рубинштейна ей нравилась модель его творческого поведения.

Стихи на карточках Смерть поэта стала огромным минусом и потерей для всей постсоветской истории. Собеседница «360» предположила, что даже уход из жизни Пригова оказался не такой большой утратой с той точки зрения, что автор успел гораздо больше себя выразить.

«А Лева последние годы совсем как-то ушел в политику… Хотя я была на его выступлениях последних лет, и он был в роскошной форме! <…> Жалко, ужасная трагедия. Ужасно, что все так получилось. Я всей душой желаю, чтобы Лев Рубинштейн обрел покой и встретился со всеми, кто был ему дорог», - заключила Кудимова.

Лев Рубинштейн долго работал библиотекарем и благодаря этому изобрел один из символов отечественного концептуального искусства - стихи на карточках. Они стали поэтическим вызовом советскому конформизму, а сам Рубинштейн принципиально отказывался от официальных книжных публикаций из-за цензуры. Поэт читал свои стихи с маленьких карточек, они так же и издавались: пачками маленьких бумажек.

Поэт Лев Рубинштейн скончался 14 января на 77-м году жизни. В последние дни он был в крайне тяжелом состоянии после ДТП, врачи боролись за его жизнь в реанимации.

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