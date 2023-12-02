«Осознавал, что меня привлекут к ответственности, но надеялся, что смогу перекрыть все своим творчеством. Мое оружие - это мой язык», - отвечал Шарлот прокурору.

Артист заявил, что не согласен с доводами следователей, однако причастность к преступлениям отрицать не стал. Он заявил, что хочет находиться дома: отец поможет с деньгами, а сам молодой человек сможет писать музыку. Перед судьей Шарлот зачитал стих в свою защиту.

Ранее Шарлота арестовали на 13 суток в Петербурге по статье о нарушении общественного порядка. Молодой человек нецензурно ругался в общественном месте, приставал к окружающим. Музыканта этапировали в Самару.