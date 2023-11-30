30 ноября 2023, 20:53

Модельеры и эксперты из 60 стран мира посетили BRICS+ Fashion Summit в Москве

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Встреча дизайнеров одежды BRICS+ Fashion Summit проходит в московском парке «Зарядье». Модельеры и эксперты приехали в столицу из 60 стран мира, чтобы обсудить новые тенденции развития моды, а главное — создать новые рынки одежды. Это значит, что в ближайшее время наряды в российских магазинах станут разнообразнее и пополнится новыми брендами.

На саммите можно пообщаться с любым иностранным дизайнером - все они открытые и общительные. Каждый модельер представляет свой уникальный бренд. Например, Соня из Ирана привезла в Москву новую коллекцию и уже планирует открыть собственные отделы в магазинах РФ.

Дизайнеры также делятся между собой опытом, в том числе инновационными технологиями. Сейчас предлагается новый экологичный вариант одежды из кожуры яблок. Материал несъедобен и внешне очень похож на натуральную кожу.

В пятницу в рамках форума опытные модельеры расскажут, как эффективнее организовать производственный процесс. Также состоятся модные показы с участием российских и иностранных дизайнеров.

Мероприятие посетила англичанка Джеки Ньютал, которая работала с Карлом Лагерфельдом, а сейчас преподает в знаменитом колледже дизайна Сент-Мартин в Лондоне. Девушка поделилась, что не побоялась приехать в Россию, несмотря на политику западных стран. Более того, она решила поделиться технологией изготовления натуральных безвредных красок для одежды.

Саммиты Мода БРИКС Москва 2023
30 ноября 2023, 19:59
Более 50 миллионов рублей экс-полковника Захарченко отойдут государству
Pixabay
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Суд изъял у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников еще 50 миллионов рублей. Деньги пойдут в доход государству, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, Дмитрий Захарченко и его родственники тратили коррупционные деньги на покупку ювелирных изделий, недвижимости и дорогих аксессуаров, в том числе часов.

На суде ответчики не смогли доказать, что вышеуказанное имущество приобретали на заработанные легальным путем деньги.

В Никулинском суде полностью удовлетворили иск московской прокуратуры с требованием обратить в доход РФ имущества осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Захарченко и его близких.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы отправил бывшего полковника МВД Захарченко на 16 лет в колонию и обязал выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Его обвинили в получении взяток от ОПГ на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Суд Коррупция Полковник Дмитрий Захарченко Москва 2023
30 ноября 2023, 18:18
Каток с искусственным льдом открылся на Северном речном вокзале в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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На главной площади Северного речного вокзала открылся каток с искусственным льдом. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы уже украсили вокзал к новогодним праздникам», - отметил глава города.

Каток будет функционировать до конца зимы - до 29 февраля 2024 года. Рабочие часы со вторника по воскресенье - с 10:00 до 22:00. По понедельникам каток не работает.

Для посетителей весь сезон будут проводить развлекательные и спортивные мероприятия, а том числе тренировки проекта «Мой спортивный район».

По словам Собянина, этой зимой в Москве появится более тысячи катков как с натуральным, так и с искусственным льдом.

Так, например, каток и резиденцию Деда Мороза откроют в Балашихе 1 декабря. Торжественное открытие катка со световым шоу состоится в 18:00, а резиденции - в 18:15.

Отдых Сергей Собянин Москва 2023
30 ноября 2023, 16:24
«Золотой граммофон» вручили в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в «Крокус Сити Холле» в 28-й раз прошла музыкальная премия «Золотой граммофон». Звезды вышли на красную дорожку и рассказали о событиях в своей жизни и новых веяниях в творчестве.

«За этот год у меня очень много что произошло. Во-первых случился юбилей и я как раз сделала свой первый сольный концерт, я долго к этому шла. Для меня это событие не только этого года, а событие всей жизни. Поэтому для меня этот год был очень знаменательный», - сообщила певица и телеведущая Елена Север.

Некоторые музыканты заявили, что переосмыслили свое творчество. Другие исполнители, в свою очередь, рассказали, что не планируют экспериментов с формой и ищут новое наполнение.

«Телки, сумки и тачки - это не единственные темы которые нужно воспевать в музыке. Музыка это отражение того, что происходит в стране, обществе», - отметил певец и музыкант Роман Архипов.

Церемония началась с вручения сертификатов. Под аплодисменты зала артисты передали по миллиону рублей за сбитые танки бойцам СВО.

«Мы там были, видели, в каких условиях все происходит. Наши концерты проходили во всех горячих точках», - поделился владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

Кроме того, артисты купили дроны для фронта. Музыканты добавили, что идут путем Райкина, Руслановой, Утесова, которые тратили гонорары на помощь фронту. Сборы с этого концерта передадут госпиталям в Луганске.

Ранее почти 200 тысяч рублей собрал для фронта концерт проекта «Белая Риза» в Москве. В нем приняли участие саксофонистка Вероника Кожухарова и солистка Мариинского театра Цветана Омельчук.

Награды Музыка Москва 2023
30 ноября 2023, 15:52
Шлют письма от лица госорганов. Россиян предупредили о новом способе мошенничества
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Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов россиян. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале сообщил, что российские сайты уберут кнопки входа при помощи Google и Apple ID с 1 декабря. На фоне таких нововведений от пользователей Сети и журналистов начали поступать вопросы по поводу использования электронной почты для входа на сайты.

Злоумышленники тоже активизировались. Они начали рассылать россиянам сообщения от лица представителей государственных органов.

«Срочно меняйте почту. Вот вам ссылка на новую государственную почту: mail-x. То есть, регистрируйтесь, и будет у вас связь», - привел примерный текст послания киберэксперт.

Многие пользователи будут заходить, регистрироваться и вводить свой обычный пароль, благодаря чему мошенники получат код от других сервисов и действующей почты, объяснил Курочкин.

«Люди очень часто используют один и тот же пароль, даже регистрируясь уже в другом сервисе. Вот поэтому мошенники шлют письма якобы от государственных органов», - предупредил специалист.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее предупредил, что злоумышленники все чаще выбирают детей в качестве своих потенциальных жертв. Одна из распространенных схем - отправка сообщения от лица известного блогера, который говорит ребенку о выигрыше приза и просит предоставить данный банковской карты для его получения.

Интернет Мошенничество

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