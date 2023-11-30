Модельеры и эксперты из 60 стран мира посетили BRICS+ Fashion Summit в Москве

На саммите можно пообщаться с любым иностранным дизайнером - все они открытые и общительные. Каждый модельер представляет свой уникальный бренд. Например, Соня из Ирана привезла в Москву новую коллекцию и уже планирует открыть собственные отделы в магазинах РФ.

Дизайнеры также делятся между собой опытом, в том числе инновационными технологиями. Сейчас предлагается новый экологичный вариант одежды из кожуры яблок. Материал несъедобен и внешне очень похож на натуральную кожу.

В пятницу в рамках форума опытные модельеры расскажут, как эффективнее организовать производственный процесс. Также состоятся модные показы с участием российских и иностранных дизайнеров.

Мероприятие посетила англичанка Джеки Ньютал, которая работала с Карлом Лагерфельдом, а сейчас преподает в знаменитом колледже дизайна Сент-Мартин в Лондоне. Девушка поделилась, что не побоялась приехать в Россию, несмотря на политику западных стран. Более того, она решила поделиться технологией изготовления натуральных безвредных красок для одежды.