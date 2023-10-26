Мобильные и стационарные пункты обогрева для бездомных заработают в Москве 1 ноября

«С 1 ноября вновь начнут работу мобильные пункты обогрева - пять автобусов, где сотрудники Центра социальной адаптации имени Глинки нальют горячий чай, расскажут о возможной помощи. Кроме того, для бездомных будут работать семь стационарных пунктов рядом с отделениями центра социальной адаптации», - рассказала она.

Автобусы поставят на Комсомольской площади, а также у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов. Кроме этого, погреться можно будет и в Центре социальной адаптации имени Глинки на Иловайской и Ижорской улицах. Там не только дадут горячий чай, но и окажут социальную, психологическую и юридическую помощь. Временные палатки разместят на улице Матросова, дом 4 и улице Михельсона, дом 6.

Кроме этого, организация «Ночлежка» запустила проект «Дом на полдороги» в Москве для помощи бездомным женщинам в борьбе с алкогольной зависимостью.