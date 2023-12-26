Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет

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Приложение предоставляет жителям Москвы возможность в любое время оплачивать счета, передавать данные счетчиков, записываться на прием к доктору, отслеживать успеваемость детей и производить многие другие операции.

Среди самых популярных функций приложения - просмотр школьных оценок и посещаемости, запись к врачу, оплата коммунальных услуг и сдача показаний счетчиков.

«Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке России», - отметил заместитель руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Иванов.

Еще одним электронным сервисом «Мои платежи» в 2023 году воспользовались около 1,6 миллиона москвичей. Жители столицы произвели оплату онлайн приблизительно 23 миллиона раз.