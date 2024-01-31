МНПЗ вошел в число предприятий самой популярной у соискателей промышленной компании «Газпром нефть»

Персонал предприятия обучают на компьютерно-тренажерных комплексах, полностью имитирующих производственные установки, а также с использованием AR и VR. На учебном полигоне МНПЗ смоделировали производственные установки для отработки навыков сотрудников.

«Для нас забота о людях и развитие человеческого капитала - это часть корпоративной философии. Сильная команда всегда была главной движущей силой „Газпром нефти“. Мы эффективно сотрудничаем с вузами, поддерживаем молодых специалистов и открываем современные офисы», - отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.

Два года подряд «Газпром нефть» становится самым востребованным работодателем в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья». Среди преимуществ работы в компании соискатели называли надежность, конкурентный уровень зарплаты, возможность соблюдать баланс работы и личной жизни, амбициозные проекты и профессионализм команды. Участники голосования высоко оценили организацию рабочего пространства на производственных объектах, а также офисы и новые технологические центры компании в регионах, отдельно отметив дизайн, удобство и оптимальное расположение.

Московский НПЗ «Газпром нефти» активно поддерживает образовательные программы для школ, колледжей и вузов. Завод активно сотрудничает в подготовке кадров с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Студенты с высшими баллами по итогам обучения в бакалавриате могут стать участниками программы целевого набора с последующим трудоустройством.