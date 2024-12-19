19 декабря 2024, 10:11

Многоженец Иван Сухов раскрыл сумму дохода на содержание трех жен и 14 детей

«ВКонтакте»
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Полигамщик Иван Сухов заявил Telegram-каналу Shot, что не боится проверок органов опеки. Многоженец озвучил свой доход, на который существует его семья из трех жен и 14 детей.

Сухов похвастался, что подрабатывает водителем и зарабатывает 75 тысяч рублей в месяц, на это и живет его семья. Мужчина отрицает существование как презервативов, так и кредитов, поэтому проживает с женами и детьми в трехкомнатной квартире, брать ипотеку не собирается, но строит во Владимирской области дом.

Также многоженец заявил, что к нему уже приходила проверка, гостей из социальных служб он не боится. Сухов подчеркнул, что «с божьей помощью» они прошли не одно подобное мероприятие.

«Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моем понимании люди жалуются, потому что детей у самих нет. За родину не радеют, а я за родину! Вот народ рожаю, воспитываю достойными людьми», - указал мужчина.

Семьей Ивана Сухова заинтересовалась московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. Внимание омбудсмена привлекло интервью журналистки Саши Сулим с Суховым и его бывшей женой.

Полигамщик Иван Сухов заявил Telegram-каналу Shot , что не боится проверок органов опеки. Многоженец озвучил свой доход, на который существует его семья из трех жен и 14 детей.

Дети Семья Доходы Мужчины Квартиры
19 декабря 2024, 03:46
В России захотели увеличить переработки и отзывать работников из отпусков
РИА «Новости»
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Министерство экономического развития разработало проект изменений в Трудовой кодекс, чтобы сделать рынок труда более гибким из-за дефицита рабочей силы. С документами к законопроекту ознакомился РБК.

Ведомство запланировало следующие нововведения: регулирование переработок, условий заключения, корректировки и прекращения трудового договора, а также разрешения отозвать сотрудника из отпуска.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, на рынке труда хотят снять законодательные ограничения.

«Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», - заявил чиновник.

В частности, Минэкономразвития предлагает установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год. При том, что сейчас ее продолжительной для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а если брать год, то не более 120 часов.

Замглавы правления Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина раскритиковала проект, отметив, что сейчас наблюдается рост профессиональных заболеваний, травматизма и смертей на рабочих местах из-за воздействия производственных факторов. По ее словам, экономическая выгода ряда работодателей в итоге обернется «стратегическим проигрышем для всех».

В начале осени в России начали по-новому рассчитывать оплату сверхурочной работы.

Законы Россия Работа Экономика
19 декабря 2024, 01:41
Названные в честь героев Чечни дети получат по 500 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Семьи, в которых новорожденным детям дадут имена национальных героев, получат 500 тысяч рублей. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил вTelegram-канале.

Он отметил, что поручил ведомствам определить дату до конца 2024 года для проведения такой акции.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие их в в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», - написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что с начала спецоперации в 2022 году из Чечни в поле боевых действий отправились 20,4 тысячи добровольцев. В целом, в рядах России в зоне СВО служили 51 613 бойца.

Семьи, в которых новорожденным детям дадут имена национальных героев, получат 500 тысяч рублей. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

Рубль Дети Чечня Рамзан Кадыров
18 декабря 2024, 03:34
Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Freepik
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Так называемые дополнительные коммунальные услуги не входят в перечень обязательных платежей. Жители России могут их не оплачивать, заявил в беседе с РИА «Новости» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Это могут быть радиоточки, общедомовая антенна, страховка жилья, диспетчеризация и другие опции, которые не входят в обязательный перечень», - объяснил он.

Эксперт рекомендовал внимательно проверять договор с управляющей компанией, чтобы в нем не было информации о таких дополнительных услугах. Если их занесли в платежки, то оплачивать их необязательно.

Бондарь отметил, что для отказа от таких услуг нужно оформить письменное заявление и направить его в УК или поставщику конкретной услуги.

В то же время большая часть услуг в квитанциях требует обязательного платежа. В таких случаях отказаться от оплаты базовых услуг нельзя.

Ранее россиян предупредили, что в почтовых ящиках можно найти поддельные квитанции за ЖКУ.

Поэтому нужно быть внимательнее и не отдавать деньги аферистам, воспользовавшись оплатой по QR-коду.

ЖКХ Законы Россия Деньги
17 декабря 2024, 19:31
Москва встала в восьмибалльных пробках из-за снегопада
РИА «Новости»
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В Москве и Подмосковье вечером 17 декабря начался снегопад. Синоптики предупредили, что в столице и области в ближайшее время сильно похолодает.

Холод придет в столичный регион по меньше мере на двое суток. В некоторых районах столбики термометров опустятся до -20 градусов по Цельсию, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Сильный снегопад привел к ухудшению видимости на московских дорогах. Пробки достигли восьми баллов, но ситуация может усугубиться.

В некоторых округах Подмосковья утром в понедельник снежный покров достиг 27 сантиметров, в уборке улиц и дворов задействовали 74% коммунальной техники региона.

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