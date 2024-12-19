Многоженец Иван Сухов раскрыл сумму дохода на содержание трех жен и 14 детей

Сухов похвастался, что подрабатывает водителем и зарабатывает 75 тысяч рублей в месяц, на это и живет его семья. Мужчина отрицает существование как презервативов, так и кредитов, поэтому проживает с женами и детьми в трехкомнатной квартире, брать ипотеку не собирается, но строит во Владимирской области дом.

Также многоженец заявил, что к нему уже приходила проверка, гостей из социальных служб он не боится. Сухов подчеркнул, что «с божьей помощью» они прошли не одно подобное мероприятие.

«Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моем понимании люди жалуются, потому что детей у самих нет. За родину не радеют, а я за родину! Вот народ рожаю, воспитываю достойными людьми», - указал мужчина.

Семьей Ивана Сухова заинтересовалась московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. Внимание омбудсмена привлекло интервью журналистки Саши Сулим с Суховым и его бывшей женой.

Полигамщик Иван Сухов заявил Telegram-каналу Shot , что не боится проверок органов опеки. Многоженец озвучил свой доход, на который существует его семья из трех жен и 14 детей.