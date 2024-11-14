«Многовнуковым» бабушкам в России предложили давать общественные награды

Дедушки и бабушки, у которых много детей и внуков, будут получать награды. Власти подготовили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Как сообщил РБК , в планах - улучшить условия получения материнского капитала и сделать процесс выплаты алиментов более эффективным.

Стратегия направлена на достижение нескольких ключевых задач: увеличение рождаемости для сохранения численности населения, поддержка и защита семьи как основы общества, укрепление семейных ценностей и института брака.

Реализация документа рассчитана на два этапа. Первый продлится с 2025 по 2030 год, а второй - с 2031 по 2036 год.

По мнению авторов проекта, чтобы укрепить в обществе идею семьи, нужно использовать ее образ в региональных и федеральных медиа, в том числе рекламе; расширить программы психологической поддержки семей, чтобы предотвратить разводы; создавать и распространять в сети материалы, которые будут полезны и интересны родителям с детьми.

Также планируется введение общественных наград для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.

Согласно данным, представленным в стратегии, на данный момент 67% граждан России считают, что крепкая семья - это самая значимая ценность. Однако среди молодых людей в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются лишь 57% респондентов.

Одна из ключевых целей стратегии - совершенствование системы поддержки семей с детьми. Согласно результатам социологических исследований, одним из главных препятствий для рождения детей является отсутствие жилья или плохие условия.

В рамках стратегии также предлагается разработать меры, которые помогут родителям совмещать заботу о детях с профессиональной деятельностью, включая получение образования.

Ранее в России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей. Инициатива позволит семьям увеличить свои доходы.