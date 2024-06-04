Многодетным в отпуске предложили дать новые льготы

Парламентарий указал, что в высокий сезон стоимость авиабилетов может существенно вырасти, а на внутрироссийских линиях для многодетных семей нет льготных пакетов предложений для путешествий.

Также Милонов предложил ввести принцип бесплатного багажа для детей дошкольного и раннего возраста. По его словам, это не транспортная опция, а жизненная необходимость.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости рассмотреть вопрос об освобождении от налога на физических лиц многодетных семей. Она призвала сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости, а именно мужчин и женщин в возрасте 30-40 лет с детьми.