Многодетным призвали разрешить бесплатно ездить по платным трассам

«Комитет просит <…> рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», - указала она.

Также Останина предложила рассмотреть отмену туристического налога для многодетных родителей. В документе отметили, что в комитет Госдумы по защите семьи поступают просьбы о расширении перечня федеральных мер соцподдержки семей, имеющих трех и более детей.

Недавно Мишустин рассказал о национальном проекте «Семья». По его словам, в его рамках особое внимание уделят многодетным россиянам.