Многодетным предложили предоставить право свободного проезда по платным дорогам

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«Внутренний туризм активно развивается. Все больше граждан изъявляют желание путешествовать по нашей прекрасной стране», - отметила Школкина.

В России, по ее словам, набирает популярность именно автомобильный туризм. Однако здесь есть одна проблема, указала она. Она связана со стоимостью проезда по платным трассам.

«Отдых зачастую остается недоступным для многодетных семей, в том числе из-за высоких тарифов на транспортные перевозки», - подчеркнула Школкина.

О необходимости развития туризма в России ранее говорил президент Владимир Путин. Глава государства поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» и разработать единую цифровую платформу в сфере туризма.

По словам Путина, россияне должны путешествовать удобно и дешево. Он также поставил задачу сократить время пути от Москвы до черноморских курортов на поездах.