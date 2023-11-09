Многодетные семьи в России захотели освободить от подоходного налога
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость рассмотреть вопрос о налоговых преференциях для многодетных семей. По ее словам, речь идет в том числе и о возможности освобождения их от НДФЛ, сообщило РИА «Новости».
С таким предложением она выступила в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости.
Помимо этого, Матвиенко отметила важность формирования в России программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов с планировкой, ориентированной на семьи, которые растят несколько детей.
«Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети», - пояснила спикер Совфеда.
По ее словам, эта категория россиян на сегодняшний день находится на историческом максимуме. Помимо этого, Матвиенко отметила и необходимость внедрения мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.