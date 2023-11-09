09 ноября 2023, 12:45

Многодетные семьи в России захотели освободить от подоходного налога

РИА «Новости»
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость рассмотреть вопрос о налоговых преференциях для многодетных семей. По ее словам, речь идет в том числе и о возможности освобождения их от НДФЛ, сообщило РИА «Новости».

С таким предложением она выступила в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости.

Помимо этого, Матвиенко отметила важность формирования в России программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов с планировкой, ориентированной на семьи, которые растят несколько детей.

«Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети», - пояснила спикер Совфеда.

По ее словам, эта категория россиян на сегодняшний день находится на историческом максимуме. Помимо этого, Матвиенко отметила и необходимость внедрения мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.

Дети Налоги Россия Валентина Матвиенко
09 ноября 2023, 11:49
Московская компания разработала устройство для спутниковой связи
Сайт мэра и правительства Москвы
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Столичная компания разработала преобразователь сигналов для спутниковой и космической связи в СВЧ-диапазоне. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Устройство позволит преобразовывать высокочастотные сигналы в низкочастотные. Его можно будет использовать для передачи информации в системы спутниковой связи и цифровые коммуникационные системы.

«Такие преобразователи уже используют в российском сегменте Международной космической станции», - отметил мэр.

Ранее подобные устройства закупали за рубежом. По словам Собянина, разработанные в России преобразователи оказались почти вполовину дешевле импортных аналогов, не уступая им по характеристикам.

Ранее компания VDR изготовила на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» магистральный насос для строящейся системы водоснабжения крымских городов Феодосия и Керчь.

Технологии Москва 2023
09 ноября 2023, 11:17
Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы — Путин
РИА «Новости»
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Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в этом году в стране очень хорошие показатели урожая этой зерновой культуры, сообщил ТАСС.

Сельское хозяйство Россия Владимир Путин
09 ноября 2023, 11:15
Полицейским предложили дать право вскрывать автомобили ради спасения животных
Телеканал «360»
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Проект о предоставлении возможности полицейским вскрывать машины для спасения животных направили на отзыв в правительство. Автором инициативы стал зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»), сообщило РИА «Новости».

Целью проекта, как следует из пояснительной записки к документу, стало наделение полицейских правом вскрывать транспортные средства для спасения животных.

Тогда спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина, указал парламентарий. Из-за этого очевидцам пришлось разыскивать его родственников. В конце концов автомобиль все-таки вскрыли сотрудники экстренных служб.


«Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб», - подчеркнул Арапов.

Указал депутат и на публикуемые в соцсетях видео с животными, страдающими на жаре в машинах.


Арапов отметил, что на сегодняшний день у правоохранителей нет такой возможности. Также он напомнил о недавнем громком случае спасения кота из запертого автомобиля на платной парковке на Охотном ряду.

Госдума РФ Животные
09 ноября 2023, 10:58
Москвичи оценили новые площадки для выгула собак на портале «Активный гражданин»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице подвели итоги голосования о проекте «Питомцы в Москве», в котором приняли участие более 260 тысяч «активных граждан». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Новый стандарт площадок для прогулок с питомцами оценили четверть миллиона участников опроса», - отметила заммэра.

Голосование проводилось с 31 августа по 31 октября. Три четверти пользователей поддержали проект, выбрав варианты «Это отличная идея и реализация» и «Поддерживаю и готов (а) принять участие в программе». Горожане также могли оценить конкретные площадки в разных округах Москвы.

Наибольшее количество положительных отзывов получили площадки в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. Жители Восточного округа стали самыми активными участниками голосования.

При разработке новых типов площадок учитывали различные факторы - внешний вид, удобство, использование экологически чистых материалов. На многих из них предусмотрели специальные навесы.

Ранее Собянин рассказал об итогах благоустройства севера Москвы.

Благоустройство Животные Москва 2023

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