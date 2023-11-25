Многодетная семья назвала дочь Россией-Святосией-Святороссией

По словам многодетного отца, это его 14-й ребенок. Такое имя выбрали потому, что наконец ощутили изменения в стране. Он отметил, что до президента Владимира Путина жил как будто в другой стране, а сейчас «пришел замечательный человек и начал помогать» людям.

При этом мужчина заявил, что не стоит искать в имени его дочери политические моменты или нечто религиозное, сектантсткое.

«Россия - это основное имя, Святосия - священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия - это дополнение, так получилось. Когда она вырастет, для себя уже определит то имя, которое ей необходимо и которое ее будет вести по жизни», - объяснил отец девочки.

Он рассказал и о реакции сотрудников ЗАГСа, отметив, что они обрадовались редкому имени у ребенка и вообще замечательно к нему отнеслись. Сама девочка появилась на свет 17 ноября на сроке 35 недель. Несколько недель ее выхаживали врачи.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил уравнять в Семейном кодексе понятия «брак» и «семейный союз».