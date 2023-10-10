Многодетная семья из России лишилась пособий из-за участка земли

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Многодетная семья переехала в дом, который ей подарил местный меценат Игорь Алтушкин в 2020 году. Участок в деревне, где супруги возвели дом на материнский капитал, решили оставить в качестве наследства детям.

Но сначала этого года при назначении детских пособий стали учитывать не только доходы и зарплаты родителей, но и имущество, которое есть в их распоряжении. По размерам земельных участков, как городские жители семья не прошла.

«У нас в деревне осталось 25 соток плюс 14 соток - наш нынешний участок рядом с подаренным домом в Березовском. А если у городской семьи больше 25 соток - значит, пособия не положены. И не имеет значения, где находится эта земля: в Верховино, на краю области, или, к примеру, на Рублевке», - рассказала Екатерина Кириченко.

Если раньше семья получала дополнительные выплаты на детей в размере 120 тысяч рублей, то теперь всем приходится жить только на зарплаты родителей - в 50 тысяч рублей. Но выручает урожай с участка и накопления.

Избавиться от участка оказалось не так просто. Во время оформления построенного там дома в регистрационной палате собственникам сказали, что доли нужно выделить на детей, за счет которых они получили материнский капитал на строительство. Но сейчас выяснилось, что делить недвижимость нужно было на всех сыновей и дочерей, которые у них были к тому моменту.

Екатерина обратилась в суд для разрешения этого вопроса. Она попросила передать доли еще двум своим детям, чтобы после их согласия избавиться от участка и вернуть право на пособия.

В следующем году размер выплат по беременности, родам и уходу за ребенком до 1,5 лет значительно увеличат. Максимальный размер пособий для будущих мам составит до 565 тысяч рублей , для работающих родителей новорожденного ребенка - до 49 тысяч рублей в месяц. Такие поправки внесли в проект бюджета, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. На все выплаты Социальный фонд выделил 1,2 триллиона рублей.