Многодетная семья из России лишилась пособий из-за участка земли

10 октября 2023, 21:52
РИА «Новости»
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Вступившие в силу с этого года правила о социальных выплатах оставили без детских пособий семью Екатерины и Яниса Кириченко, которая воспитывает 12 сыновей и дочерей в городе Березовский в Свердловской области. «Лишним» имуществом в Социальном фонде посчитали земельный участок в 25 соток, расположенный в 300 километрах от дома, где сейчас живет семья. Подробности многодетные супруги рассказали в беседе с изданием E1.Ru.

Многодетная семья переехала в дом, который ей подарил местный меценат Игорь Алтушкин в 2020 году. Участок в деревне, где супруги возвели дом на материнский капитал, решили оставить в качестве наследства детям.

Но сначала этого года при назначении детских пособий стали учитывать не только доходы и зарплаты родителей, но и имущество, которое есть в их распоряжении. По размерам земельных участков, как городские жители семья не прошла.

«У нас в деревне осталось 25 соток плюс 14 соток - наш нынешний участок рядом с подаренным домом в Березовском. А если у городской семьи больше 25 соток - значит, пособия не положены. И не имеет значения, где находится эта земля: в Верховино, на краю области, или, к примеру, на Рублевке», - рассказала Екатерина Кириченко.

Если раньше семья получала дополнительные выплаты на детей в размере 120 тысяч рублей, то теперь всем приходится жить только на зарплаты родителей - в 50 тысяч рублей. Но выручает урожай с участка и накопления.

Избавиться от участка оказалось не так просто. Во время оформления построенного там дома в регистрационной палате собственникам сказали, что доли нужно выделить на детей, за счет которых они получили материнский капитал на строительство. Но сейчас выяснилось, что делить недвижимость нужно было на всех сыновей и дочерей, которые у них были к тому моменту.

Екатерина обратилась в суд для разрешения этого вопроса. Она попросила передать доли еще двум своим детям, чтобы после их согласия избавиться от участка и вернуть право на пособия.

В следующем году размер выплат по беременности, родам и уходу за ребенком до 1,5 лет значительно увеличат. Максимальный размер пособий для будущих мам составит до 565 тысяч рублей , для работающих родителей новорожденного ребенка - до 49 тысяч рублей в месяц. Такие поправки внесли в проект бюджета, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. На все выплаты Социальный фонд выделил 1,2 триллиона рублей.

Дети Выплаты в России Россия
Двадцать пар зарегистрировали брак на станции метро «Маяковская» в Москве
23 октября 2023, 12:17
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала 2023 года на станции метро «Маяковская» в Москве зарегистрировали брак 20 пар. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, церемония обычно проходит ночью, чтобы не мешать пассажирам. Несмотря на своеобразный формат во время мероприятия удается сохранить все традиционные элементы торжества.

«Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожены ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами. В этом году в таком необычном формате поженились 20 пар», - отметила Ракова.

Возможность заключить брак на «Маяковской» появилась с 2021 года. За это время 45 молодоженов официально оформили свои отношения на площадке проекта «Новые адреса счастья».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для влюбленных специально готовят необычные площадки для бракосочетания. Именно поэтому станции московского метро стали прекрасной возможностью, чтобы скрепить союз.

По программе церемонию сопровождают всем известным маршем Мендельсона. С эскалатора спускаются молодожены, а после проходят по платформе к центру зала. Там их встречает ведущий и говорит речь, после чего партнеры обмениваются кольцами и ставят подписи в знак согласия вступления в брак. Далее им выдают первый семейный документ - свидетельство о заключении брака.

Чтобы провести свадьбу на «Маяковской», нужно приехать и подать лично заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее стало известно, что более 33 тысяч пар поженились в Москве за лето.

Семья Метро Брак Москва 2023
Свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь
23 октября 2023, 10:37
Сайт мэра и правительства Москвы
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В сентябре по программе реновации сдали в эксплуатацию 13 домов для москвичей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жилые здания располагаются в семи округах столицы. Кроме того, для жильцов сделали улучшенную отделку по стандартам программы реновации.

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 - передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан», - подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что больше всего владельцев квартир - в Юго-Восточном округе. За девять месяцев с начала года заключили договоры на новое жилье приблизительно 6,7 тысячи москвичей этого района.

Программа реновации, напомнил градоначальник, - это не только переселение из старых домов в новые, но и улучшение качества жизни москвичей в целом. Именно поэтому территорию у новых домов благоустраивают, строят площадки для детей и для спортсменов, озеленяют участки и делают удобную инфраструктуру.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Так, в нее включили 5175 жилых домов. А первые постояльцы переехали по реновации в феврале 2018 года.

Ранее стало известно, что дом на 580 квартир по программе реновации построят в Зеленограде.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
Москву накрыл густой туман
23 октября 2023, 10:21
РИА «Новости»
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Москву окутало густым туманом, поэтому автомобилистов просят быть особо осторожными на дорогах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На столицу сегодня утром опустился густой туман, из-за чего резко ухудшилась видимость как для пешеходов, так и для автомобилистов. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров.

«Сегодня столица будет ощущать влияние центральной части циклонического вихря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов», - рассказал синоптик.

Леус рассказал, что температура воздуха достигнет отметки 6… 8 градусов, а в Подмосковье - 4… 9° градусов. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом ближе к вечеру на северный. Порывы будут достигать 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Во вторник, по прогнозам специалиста Центра погоды «Фобос», пройдут небольшие дожди с мокрым снег. Кроме того, похолодает до 1… 3 градусов.

Ранее метеоролог рассказала, что в Москве 23 октября пройдут сильные дожди.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год
23 октября 2023, 09:51
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С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.

Экономика Москва 2023

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