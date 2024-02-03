03 февраля 2024, 22:33

Многодетная мать сдала квартиру и поселилась в столичном подъезде

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Москвичка сдала свою квартиру и стала жить с тремя детьми в подъезде жилого дома на востоке города. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Женщина временно разместилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице, расположив там диван, матрас, шкафы и кресло, предметы первой необходимости.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав этой семьи.

Сейчас москвичка с детьми находятся в социальной гостинице, как рассказала РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены. Правоохранительные органы разбираются, я также подключилась к истории и буду выяснять, что стало причиной того, что семья оказалась в таком положении», - отметил омбудсмен.

По предварительной информации, ранее москвичка сдала свою квартиру на полгода из-за финансовых трудностей, арендовав другую для себя и детей. Но позднее хозяева попросили ее съехать, а к себе она не смогла вернуться, так как жильцы потребовать вернуть деньги. Она решила обосноваться с детьми в подъезде.

Дети Прокуратура РФ Семья Москва
03 февраля 2024, 22:49
Брошенные гробы с трупами нашли на кладбище в Кургане
РИА «Новости»
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Брошенные гробы обнаружили на кладбище в Кургане. Их уже захоронили. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской администрации.

В горадминистрации отметили, что сотрудники кладбища в микрорайоне Зайково провели захоронение брошенных гробов на кладбище. Правоохранители проводят по данному факту проверку.

Профильные ведомства и организации по поводу обстоятельств появления брошенных гробов комментариев не давали.

На кладбище обнаружили три трупа в гробах, брошенных в 124-м квартале, писало Ura.ru.

Ранее вандал раскидал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Курган
03 февраля 2024, 16:23
Привычке убираться по выходным нашли необычное объяснение
Unsplash
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Многие люди занимаются уборкой в свои выходные. По мнению психолога Михаила Лабковского, это объясняется низкой самооценкой. Его слова привело издание Psycholigies.

«Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется», - пояснил специалист.

Родители в детстве учат детей, что лежать целый день и смотреть сериал - неправильно, а сделать генеральную уборку, постирать грязное белье и что-нибудь приготовить - наоборот. С этими установкам человек живет всю жизнь.

Именно поэтому в какой-то момент многих мучает совесть, и вместо отдыха приходится убираться, добавил Лабковский. При этом, подчеркнул психолог, не стоит бросаться в крайности. Сейчас много альтернатив - доставка еды на дом, чтобы не стоять у плиты. А решить проблему с уборкой помогут клининговые сервисы.

Эксперт Дарья Дугенцова объяснила, как родители должны сообщить ребенку о разводе , чтобы не нанести ему психологическую травму.

Отдых Психология
03 февраля 2024, 15:04
Москвичам напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы предупредила горожан об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В интернете и социальных сетях появилась информация с призывами к участию в акции в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города не согласовали в установленном законом порядке», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что участие в таких массовых мероприятиях и их организация влекут за собой предусмотренную законодательством ответственность.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России несистемная оппозиция давно находится под финансированием западных стран. По его словам, среди них есть как сложившиеся бандитские формирования, так и просто откровенные фрики.

Прокуратура РФ Законы Россия Москва
03 февраля 2024, 11:04
Охотившегося на собак тигра отловили в Приморье
РИА «Новости»
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Специалисты Минлесхоза Приморского края поймали тигра в Пожарском округе, который нападал на собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

Животное отловили в поселке Ясенеко. Хищника неоднократно замечали рядом с населенными пунктами, где он нападал на псов. Теперь тигра направят в реабилитационный центр в Алексеевке, где медики обследуют его.

Центр «Амурский тигр» уточнил, что зверь является возрастным, у него могут быть травмы.

«Забор крови на анализ и ветеринарный осмотр проведут в Алексеевке. Росприроднадзор решит дальнейшую судьбу зверя», - добавили в пресс-службе центра.

В ночь на 22 декабря тигр задавил собаку в поселке Рисовое. Сотрудники охраны объектов животного мира и лесного хозяйства Приморского края дежурили на месте несколько часов, но животное так и не появилось. Спустя несколько дней тигр напал на собак в поселке Тихоречное.

Приморье Животные

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