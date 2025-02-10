Многодетная мать пожаловалась Бастрыкину на распределение льготных земель в Забайкалье

Видеообращение жительницы села Засопка опубликовал журналист Дмитрий Красичков. Женщина рассказала, одна воспитывает троих детей и имеет инвалидность. У их семьи нет собственного жилья, и она неоднократно обращалась к представителям властей с просьбой о выделении положенного им земельного участка.

Однако, по ее словам, глава администрации отказывается включать в ее очередь на получение земли. Кроме того, местным льготникам выдают земли в болотистых территориях, непригодных для жилья, а хорошие участки отправляются на аукционы.

Председатель СК поручил провести проверку по факту обращения многодетной матери-одиночки. Об установленных обстоятельствах главе ведомства доложит руководитель регионального СК.

Ранее житель Челябинской области обратился к Александру Бастрыкину с просьбой о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного ребенка. Мужчина выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его сына , который, по его словам, мог умереть из-за халатности врачей.