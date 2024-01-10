10 января 2024, 17:21

«Многие пользуются „Ладами“». В Госдуме рассказали о переходе на отечественные авто

РИА «Новости»
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В Госдуму поступили первые 33 автомобиля отечественного производства на замену иномаркам. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в аппарате нижней палаты парламента.

Процесс перехода на российские машины идет постепенно по мере выработки ресурса действующего автопарка, объяснил глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.

«Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются „Ладами“. Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», - рассказал парламентарий.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заверил, что в регионах депутаты уже давно пользуются машинами отечественного производства. Парламентарий отметил, что сейчас находится в командировке в Нарьян-Маре и ездит там на «Соболе». В закрепленном за депутатом регионе авто предоставляет местная власть, а ГД затем компенсирует затраты, объяснил он.

Минпромторг ранее назвал самый недорогой автомобиль для чиновников. Им оказалась Lada Granta за 700 тысяч рублей.

Госдума РФ Депутаты Чиновники Машины Lada
10 января 2024, 17:13
Чукотский врач сравнил состояние здоровья Путина и Байдена
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Президент Владимир Путин поддерживает хорошую физическую форму, его здоровье находится в отличном состоянии. Об этом РИА «Новости» заявил врач травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс.

Он обратил внимание, что российский лидер имеет бодрую походку и высокую работоспособность. Врач отметил, что в беседе с травматологом Путин признался, что может быстро восстанавливать свои силы благодаря любви к своей работе.

«Президент сказал, что занимается спортом, его вдохновляют наши люди великие - ученые, спортсмены, деятели искусства», - указал Клосс.

Врач добавил, что российский лидер четко и доступно репрезентует свои мысли. Клосс также сравнил здоровье главы государства с состоянием президента США Джо Байдена. По его словам, американский лидер, в отличие от Путина, имеет ряд возрастных проблем.

«Даже несмотря на то, что вроде бы здоровый образ жизни ведет, питание, но возраст определенно берет свое», - прокомментировал врач состояние Байдена.

Ранее Путин прилетел на Чукотку. Глава государства пообщался с представителями общественности Анадыря и посетил круглогодичный тепличный комплекс Макатровых.

США Врачи Владимир Путин
10 января 2024, 16:09
РАО подало в суд на Киркорова за нарушение авторских прав
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Российское авторское общество подало судебный иск к Филиппу Киркорову за нарушение прав авторов и композиторов более 13 песен. Об этом сообщила «360» представитель РАО по правовым вопросам, гендиректор компании IPCodex Наталья Полианчик.

Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда Москвы. Согласно информации в картотеке , РАО требует взыскать с артиста два миллиона рублей. Как пояснила Полианчик, в период с 27 по 30 апреля 2022 года Киркоров выступил на мероприятии в Государственном Кремлевском Дворце. Но вознаграждение за 13 исполненных на концерте композиций, в том числе «Цвет настроения черный» и «Полетели», авторам он не выплатил.

Также РАО подало иск к клубу «Мутабор» , в котором состоялась скандальная «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. На мероприятии также присутствовал Филипп Киркоров.

Суть претензии РАО к клубу заключается в дебиторской задолженности по договору за период с 11 июня по 7 августа 2023 года. Сумма иска составляет 537 034 рубля.

Как уточнила Полианчик, РАО также пыталось решить ситуацию без обращения в суд. Но клуб проигнорировал претензию. Поэтому 28 ноября прошлого года Российское авторское общество подало иск.

«Спор с клубом „Мутабор“ тянется уже не первый год», - заверила Полианчик.

РАО уже неоднократно подавало иски к клубу. Поводом для разбирательств также стала задолженность «Мутабора» по договорам. Кроме того, Российское авторское общество хотело взыскать компенсацию за использование музыкальных композиций на концерте 30 января 2021 года без заключенного договора. Суд удовлетворил иск, но клуб с решением не согласился. Представители «Мутабора» подали апелляцию, однако решение осталось без изменений.

Также общество подало на клуб в суд по очередной задолженности по договору. Речь идет о периоде с 11 декабря 2022 года по 11 мая 2023-го. Сумма составила 581 939 рубля, иск РАО удовлетворили.

Суд Филипп Киркоров Концерты Анастасия Ивлеева
10 января 2024, 14:20
Россиянам рассказали о «справедливых ценах» на куриные яйца
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Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала цены на яйца в 110-125 рублей за десяток справедливыми. В интервью «Парламентской газете» она призвала не ждать снижение их стоимость.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены - 110-125 рублей за десяток - абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», - сказала она.

Бобылева пояснила, что отпускная цена куриных яиц у производителей по долгосрочным контрактам зафиксирована в районе 95-105 рублей. Остальное - наценка. Импортные поставки, по ее словам, роли на ценообразование не играют. А закупочная стоимость яиц из Турции и Азербайджана пока установлена не ниже, чем на продукцию отечественных производителей, резюмировала генеральный директор Росптицесоюза.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Россельхознадзора, поставка белорусских яиц в Россию с начала года выросла почти в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. С 1 по 9 января из республики привезли 11,7 миллиона штук.

Турция Россия Продукты
10 января 2024, 14:13
Свыше восьми миллионов вопросов решили через московский портал «Наш город»
Unsplash
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Портал «Наш город» с 2011 года помог москвичам решить свыше восьми миллионов вопросов. Из них в 2023-м ответили более чем на миллион обращений, а популярность сервиса стала расти год от года. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

«Пользователями портала „Наш город“ стали уже 2,1 миллиона москвичей. Ежедневно по их обращениям решается около 3,5 тысячи вопросов», - добавили в ведомстве.

С запуском портала в 2011 году горожане получили возможность напрямую сообщать о различных коммунальных и градостроительных проблемах, которые их волнуют, и предлагать идеи по улучшению городской среды.

Например, они могут отправить заявку в восьми категориях - двор, общественный транспорт, дорога, торговля и реклама и другие. Для некоторых вопросов понадобится прикрепить фотографию. Отслеживать решение проблемы можно в личном кабинете.

Несколько дней назад на портале «Активный гражданин» началось голосование за название для просветительского проекта по финансовой грамотности. Участники смогут выбрать из восьми представленных названий или придумать свое.

Технологии Москва

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