«Многие пользуются „Ладами“». В Госдуме рассказали о переходе на отечественные авто

Процесс перехода на российские машины идет постепенно по мере выработки ресурса действующего автопарка, объяснил глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.

«Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются „Ладами“. Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», - рассказал парламентарий.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заверил, что в регионах депутаты уже давно пользуются машинами отечественного производства. Парламентарий отметил, что сейчас находится в командировке в Нарьян-Маре и ездит там на «Соболе». В закрепленном за депутатом регионе авто предоставляет местная власть, а ГД затем компенсирует затраты, объяснил он.

Минпромторг ранее назвал самый недорогой автомобиль для чиновников. Им оказалась Lada Granta за 700 тысяч рублей.