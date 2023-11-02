«Мне стало страшно». Главу Дагестана удивили поиски евреев в турбине самолета

В социальных сетях распространилось видео, на котором один из участников беспорядков заглянул в турбину воздушного судна. Позже пользователи превратили ролик во множество мемов. Меликов отметил, что при просмотре видео на его лице сначала тоже была улыбка.

«Но потом мне стало страшно: он (участник беспорядков в махачкалинском аэропорту - прим. ред.) туда заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет», - сказал глава Дагестана.

Речь идет о кадрах, снятых вечером 29 октября. Толпа дагестанцев с флагами Палестины, ожидавшая прибытия рейса из Израиля , заблокировала вход в аэропорт Махачкалы. Многие из протестующих вышли на летное поле и начали осматривать все самолеты, пока не прибыл ОМОН.

Глава Дагестана проинформировал президента России Владимира Путина о наказании участников беспорядков. Меликов заявил, что не собирается принимать меры ко всем «без суда и следствия», однако виновные понесут наказание.