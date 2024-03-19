Младшей дочери Брюса Уиллиса диагностировали аутизм

О диагнозе Таллула узнала летом. Она поделилась с подписчиками этой информацией и опубликовала видео со знаменитым отцом, снятое в 2004 году. На нем 10-летняя Таллула, сидя на руках у Брюса, ласково трогает его ухо и голову.

«Скажи, что у тебя аутизм, не говоря об этом», - написала она под видео.

Ее отец, Брюс Уиллис, тоже борется с серьезным заболеванием - лобно-височной деменцией, которая значительно повлияла на его когнитивные функции. На данный момент лекарств против этого недуга не существует.

Звезду «Крепкого орешка» и «Пятого элемента» поддерживает вся семья - три дочери, бывшая жена Деми Мур. Недавно его заметили на прогулке впервые за несколько недель.