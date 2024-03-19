19 марта 2024, 13:37

Младшей дочери Брюса Уиллиса диагностировали аутизм

Global Look Press
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Младшей дочери известного актера Брюса Уиллиса диагностировали аутизм. Тридцатилетняя Таллула рассказала в соцсетях, что эта новость изменила ее жизнь.

О диагнозе Таллула узнала летом. Она поделилась с подписчиками этой информацией и опубликовала видео со знаменитым отцом, снятое в 2004 году. На нем 10-летняя Таллула, сидя на руках у Брюса, ласково трогает его ухо и голову.

«Скажи, что у тебя аутизм, не говоря об этом», - написала она под видео.

Ее отец, Брюс Уиллис, тоже борется с серьезным заболеванием - лобно-височной деменцией, которая значительно повлияла на его когнитивные функции. На данный момент лекарств против этого недуга не существует.

Звезду «Крепкого орешка» и «Пятого элемента» поддерживает вся семья - три дочери, бывшая жена Деми Мур. Недавно его заметили на прогулке впервые за несколько недель.

Семья Актеры Брюс Уиллис
19 марта 2024, 13:28
Леонтьев тайно вернулся в Россию отметить юбилей
РИА «Новости»
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Певец Валерий Леонтьев тайно вернулся в Россию накануне 75-го дня рождения, который намерен отметить в узком кругу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

С начала 2022 года Валерий Леонтьев не устраивает концерты в России, избегает интервью и не посещает публичные мероприятия, а также отказывается от участия в музыкальных фестивалях. Однако артист иногда посещает Россию и проводит время в Москве.

Представители Леонтьева объяснили его молчание возрастом и желанием не заниматься гастролями. Тем не менее артист продолжает выступать на частных мероприятиях , например, в Москве и Дубае, получая гонорары.

Певец предпочитает проводить большую часть времени на заслуженном отдыхе в своем доме в США. В последние два года он активно занимался своим здоровьем и сделал несколько операций.

В день своего юбилея Леонтьев объявил, что решил завершить карьеру.

Россия Музыка Москва Шоу-бизнес
19 марта 2024, 12:26
Раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям появился в «Одноклассниках»
РИА «Новости»
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Соцсеть «Одноклассники» запускает раздел «Мастер-классы». Это новый тип контента, благодаря которому пользователям станет доступно обучение по увлечениям. Для этого раздела «Одноклассники» сняли профессиональные ролики от экспертов, в дальнейшем их количество увеличится.

При просмотре роликов пользователи увидят не только пошаговый разбор от эксперта, но и прочитают текстовую инструкцию. Также можно задать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях или обсудить успех с единомышленниками. Новый функционал поможет бесплатно развиваться в своем хобби.

Авторы мастер-классов получат дополнительную поддержку от аудитории в дополнение к заработкам от программ монетизации и нативных интеграций от брендов. Заработать на контенте смогут не только блогеры, бизнес и медиа, но и обычные пользователи.

На момент запуска «Мастер-классов» в раздел уже загрузили более 50 обучающих роликов. В дальнейшем в течение года там появятся тематические хобби-шоу с идеями для ремонта, бытовыми и кулинарными советами, а также лайфхаками по переделке одежды.

Ранее в «Одноклассниках» появился новый инструмент для бизнеса. Благодаря нововведению предприниматели получат больше заявок от пользователей.

«Мастер-классы» станут одним из разделов сервиса «Увлечения» в соцсети. Обучающий контент можно смотреть по одной их тематик: «Кулинария», «Рукоделие», «Мода и красота», «Сад и огород», «Рыбалка», «Питомцы», «Отдых и туризм», «Авто и мото».

Интернет Соцсети Блогеры
19 марта 2024, 11:27
Леонтьев решил уйти со сцены
РИА «Новости»
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В день своего 75-летия певец Валерий Леонтьев сообщил о завершении музыкальной карьеры. Об этом РИА «Новости» сообщил его директор.

Народный артист принял решение завершить концертную деятельность из-за возраста. Он признался, что шоу-балет и живое исполнение, к которым привыкли его поклонники, теперь дается 75-летнему Леонтьеву с трудом. Ему все сложнее сохранять имидж вечно молодого исполнителя.

Прощального гастрольного тура не будет.

В январе Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни. Певец выступил на частной вечеринке в Дубае за 10 миллионов рублей.

Однако в начале марта концерт Леонтьева в этом городе, запланированный на май 2024 года, отменили. Причины отмены мероприятия не раскрывали.

С начала спецоперации Валерий Леонтьев живет в США , где у него есть недвижимость.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
19 марта 2024, 11:21
Лепсу выплатят 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску
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Певец Григорий Лепс смог добиться через суд частичной компенсации за сорванные сроки по поставкам закуски в размере 18 тысяч рублей. Изначальная сумма иска составляла 212 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, компания артиста «Хлебосольное подворье», которая специализируется на производстве продуктов для застолья, включая консервы, вяленую воблу и корюшку, подала в суд на две подрядные организации: АО «Кротекс» и АО «Крокус интернэшнл».

Поводом для исков послужили нарушенные обязательства со стороны подрядчиков по договорам поставки в торговые сети в период с 2021-го по 2023 год.

В общей сложности с ответчиков планировали взыскать 212 тысяч рублей, но суд удовлетворил иск частично. В итоге компания Лепса получит всего 18 тысяч рублей.

Ранее петербуржец через суд взыскал с РФ четыре миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Истец провел в СИЗО более четырех лет по ложному подозрению.

Суд Продукты Шоу-бизнес

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