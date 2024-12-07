07 декабря 2024, 21:33

Мизулину напугал смертельно опасный совет умной колонки

РИА «Новости»
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Россияне нашли ошибку в ответах умных колонок. Для того, чтобы стать Фиксиком, искусственный интеллект советует опустить в воду провод. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в своем Telegram-канале, что разработчики не торопятся исправить этот баг.

По ее словам, ошибку в ИИ-боте «Алисы» обнаружили жители Тюмени. Они спросили колонку, как стать Фиксиком, на что получили ответ - подразарядиться, подсоединив зарядное устройство для телефона к розетке и опустив свободный конец в ванную. Аналогичный совет дала колонка «Маруся» и пользователи сервиса Steam.

«Не ожидала такого от Алисы и Маруси. И от Steam. Такие советы могут быть опасны для жизни. Ни в коем случае так не делайте», - призвала общественница.

Мизулина сообщила, что в «Алисе» в итоге устранили баг. Теперь колонка советует надеть костюм Фиксика и узнать об устройстве электроники. Однако в «Марусе» и Steam ошибка, по ее словам, осталась.

Умные колонки и раньше давали неоднозначные ответы. Например, «Алиса» назвала девочку из мультфильма «Маша и Медведь» призраком.

Россияне нашли ошибку в ответах умных колонок. Для того, чтобы стать Фиксиком, искусственный интеллект советует опустить в воду провод. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в своем Telegram-канале , что разработчики не торопятся исправить этот баг.

Интернет Искусственный интеллект Нейросети Технологии Екатерина Мизулина
07 декабря 2024, 16:58
Ввоз мандаринов из Абхазии в Россию возобновили
РИА «Новости»
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В субботу, 7 декабря, перевозку мандаринов из Абхазии в Россию возобновили. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа, его слова привело РИА «Новости».

Джопуа отметил, что вероятен более тщательный досмотр, но скопления транспорта на границе больше не будет.

«Для производителей и перевозчиков каждый день простоя обходится очень дорого. Хотелось бы, чтобы ничего людям не мешало и они реализовали свою продукцию», - сказал министр.

Днем ранее на государственной границе начались проблемы с вывозом мандаринов из Абхазии из-за обнаружения насекомого трипса, что привело к задержке транспорта с грузом.

Исполняющий обязанности премьера республики Валерий Бганба заявлял, что ввоз мандаринов из Абхазии в Россию приостановили санитарные службы.

Абхазия Торговля Россия
07 декабря 2024, 15:45
Хинштейн выступил против лишения курских переселенцев земель за выплаты
РИА «Новости»
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Лишать переселенцев курского приграничья права на владение земельными участками после получения выплат несправедливо и неправильно. Об этом в комментарии ТАСС заявили временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн.

Он напомнил, что после получения выплат приехавшими жителями право на землю переходит муниципалитетам.

«Это, наверное, неправильно и несправедливо», - заявил Хинштейн.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в минувший четверг, 5 декабря. На этом посту он сменил добровольно сложившего полномочия Алексея Смирнова.

Александр Хинштейн отмечал, что выйдет на новую работу в субботу, 7 декабря. Он пояснил, что ему нужно быстро войти в курс основных проблем региона и выяснить, что сегодня сильнее всего волнует жителей.

Курская область Александр Хинштейн
07 декабря 2024, 13:27
Известный бизнесмен вложит 15 миллиардов рублей в отели в Ялте
РИА «Новости»
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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг решил инвестировать свыше 15 миллиардов рублей в строительство отелей на месте бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте. Об этом сообщил РБК.

На этой территории появится новый гостиничный комплекс «Рахиль» с пешеходным мостом в замок «Ласточкино гнездо».

Предполагается строительство отелей четырехзвездочного и пятизвездочного классов. К услугам гостей предоставят медицинский центр, залы для банкетов и конференций, а также несколько ресторанов.

Ротенберг отметил, что отели будут малоэтажными, что позволит избежать «визуального шума» и сохранить гармонию с окружающим ландшафтом.

«Для путешественников появятся новые точки притяжения, включая смотровую площадку и зоны отдыха. Все работы завершатся в 2027 году», - сказал он.

Ранее стало известно, что спрос на агротуризм в России вырос на 15-20%.

Отели Крым
07 декабря 2024, 13:04
Разрешение Минкультуры на показ «Жгучих милф» в онлайн-кинотеатрах назвали фейков
Global Look Press
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Сообщения о том, что Минкультуры разрешило онлайн-кинотеатрам показ нескольких десятков эротических фильмов, являются фейком. Об этом в комментарии «Ридусу» заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

«Если мы говорим о финансовом содержании, то на языке не столь современном таких молодых людей называли альфонсами, жиголо. Но если мы копнем глубже в психологию, то в следующей причине всплывает детские травмы в отношениях папа - мама», - добавила собеседница 360.ru.

И, наконец, нельзя исключать возможность искренних взаимных чувств, добавила специалист. Недаром ведь говорят: «любви все возрасты покорны».

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в реестре фильмов, получивших прокатное удостоверение, якобы можно найти в том числе картину с названием «Жгучие милфы».

Тема милф и милфхантерства, к слову, широко обсуждалась в СМИ в этом году. Многие писали о том, что в России сформировался новый тренд на любовь к милфам. Причины такого интереса молодых мужчин к более взрослым женщинам 360.ru обсудил с психологом Галиной Красноруженко.

«Первой причиной в том, что мужчина выбирает зрелую женщину, я назову фактор ее неподдельной уверенности в себе. И такую женщину выберут, конечно, мужчины-интеллектуалы. Плюсом ко всему является жизненный опыт и зрелая сексуальная привлекательность», - пояснила эксперт.

Еще один фактор - желание мужчины обрести материнскую заботу, продолжила Красноруженко. Помимо этого, для кого-то речь идет и о финансовой составляющей.

Отношения Секс Психология

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