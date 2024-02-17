Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя

«Я обожаю их! Считаю, что тем лучше, если их больше. Мне все это дает трафик. Все смотрят, всем весело. А потом приходят ко мне и остаются на моих ресурсах», - сказала Мизулина.

Она добавила, что создатели шуточных картинок иногда преследуют цель посеять негатив, однако сами недооценивают такой эффект.

«Некоторые мемы с моим участием действительно вызывали смех. Я вообще люблю посмеяться, легкий человек и приветствую здоровый юмор», - добавила глава Лиги безопасного интернета.

На прошлой неделе Мизулина провела лекцию в Казанском федеральном университете, в ходе которой многие студенты покинули аудиторию. Глава организации объясняла, что ученики отправились на запланированную фотосессию.