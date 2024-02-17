17 февраля 2024, 15:33

Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заметила, что положительно относится к мемам со своим участием. Об этом она рассказала на встрече со студентами Самарского университета.

«Я обожаю их! Считаю, что тем лучше, если их больше. Мне все это дает трафик. Все смотрят, всем весело. А потом приходят ко мне и остаются на моих ресурсах», - сказала Мизулина.

Она добавила, что создатели шуточных картинок иногда преследуют цель посеять негатив, однако сами недооценивают такой эффект.

«Некоторые мемы с моим участием действительно вызывали смех. Я вообще люблю посмеяться, легкий человек и приветствую здоровый юмор», - добавила глава Лиги безопасного интернета.

На прошлой неделе Мизулина провела лекцию в Казанском федеральном университете, в ходе которой многие студенты покинули аудиторию. Глава организации объясняла, что ученики отправились на запланированную фотосессию.

Интернет Студенты Екатерина Мизулина Мемы
17 февраля 2024, 14:04
Путин указал на вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Газпром» работает на стратегическую перспективу и вносит серьезный вклад в технологический суверенитет России. Об этом в обращении по случаю Дня «Газпрома» на выставке «Россия» сказал президент страны Владимир Путин.

«Компания работает с пониманием государственных интересов, работает на стратегическую перспективу и вдолгую», - заявил он.

Президент отметил, что «Газпром» успешно осваивает глобальные рынки и ставит перед собой только амбициозные цели.

«Уверен, что компания и в будущем продолжит четко воплощать все стратегические планы развития в жизнь», - добавил Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре отмечал, что на газификацию страны в 2024 году направят 270 миллиардов рублей. По его словам, к 2030 году компания выполнит поставленную задачу по полной газификации страны.

По поручению Путина правительство установит приоритет социальной газификации , уделив главное внимание участникам СВО.

Россия Владимир Путин Газпром
17 февраля 2024, 12:11
Условия переселения для репатриантов в России упростили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников упростили в России. Она касается репатриантов, желающих вернуться на родину, напомнили в пресс-службе кабина.

«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию», - указали в правительстве.

В кабмине пояснили, что теперь репатриантам не нужно подтверждать владение русским языком на достаточном для общения уровне.

Репатриантами считают желающих вернуться в Россию граждан, которые постоянно живут за границей по состоянию на 24 февраля 2022 года. К ним также относят бывших граждан РФ, родившихся или постоянно живущих на территории РСФСР и имевших гражданство СССР. Кроме того, к этой категории отнесли лиц, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно жившие на территории РСФСР, относившейся к Российской империи или Советскому Союзу.

В ноябре 2023 года депутаты предложили упростить получение вида на жительство соотечественникам, которые хотят репатриироваться в Россию.

Россия
17 февраля 2024, 10:46
Полиция заинтересовалась матерью челябинского школьника после ссоры с мигрантами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранительные органы займутся матерью ученика школы в Челябинске, у которого произошел конфликт с мигрантами. Об этом в Telegram-канале сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

По ее словам, женщина продемонстрировала неготовность к компромиссу.

«Вчера мы большой рабочей группой провели встречу, чтобы разобраться в конфликте в челябинской школе № 30. Стала очевидна роль одной из мам, которая позволяет себе оскорблять педагогов, нагнетает ситуацию и не готова к компромиссам. Ее пригласят на беседу в отделение полиции», - написала Гехт.

Вице-губернатор отметила, что в настоящее время ситуация в классе рабочая, дети общаются, играют и учатся.

«Все элементы разжигания межнациональной розни мы пресечем, всегда стоим на стороне детей», - добавила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке агрессивного поведения детей из семей мигрантов в челябинской школе.

Депутат Сергей Миронов указывал на необходимость системной подготовки детей мигрантов перед поступлением в российские школы.

Дети Школы Мигранты Челябинск Полиция
17 февраля 2024, 10:41
Снегопад сочли поводом для перевода россиян на удаленку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат ГД Борис Чернышов предложил главе Минтруда Антону Котякову закрепить в Трудовом кодексе перевод сотрудников на дистанционную работу в случае сильных снегопадов и гололеда. Об этом сообщил ТАСС.

Такая норма распространяется на катастрофы природного или техногенного характера, пожары, наводнения, эпидемии. По словам парламентария, зимой повышается риск аварий на дорогах, увеличивается цена на такси, а также возрастает нагрузка на транспортную систему населенных пунктов. Сотрудники могут опаздывать на работу из-за образовавшихся заторов на дорогах.

Дистанционный режим работы решил бы эту проблему, добавил Чернышов. Инициатива в первую очередь затрагивает сотрудников офисов, а не работников ОПК, где цикл производства должен быть непрерывным, подытожил он.

Зимой на дистанционное обучение часто переводят школьников. В Роспотребнадзоре заявили, что это возможно, если в классе более 20% учеников заболели.

Госдума РФ Депутаты Дороги Работа

Новости по теме