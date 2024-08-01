Мизулина пригрозила отсудить у Лебедева 10 млн рублей

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По мнению Мизулиной, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ.

«Наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера Артемия Лебедева, а также иностранного агента Юрия Дудя*», - написала она.

Мизулина добавила, что намерена взыскать в качестве компенсации морального вреда 10 миллионов рублей. Эти средства в будущем направят на нужды семей участников спецоперации.

Интервью Лебедева с Дудем* опубликовали на YouTube 1 августа. Видео набрало свыше двух миллионов просмотров. В разговоре блогеры поднимали тему деятельности Лиги безопасного интернета и Мизулиной в частности. Также дизайнер рассказал, что оставит в наследство своим 10 детям.

*Юрий Дудь - признан в России иностранным агентом.