06 августа 2024, 19:06

Мизулина поможет установить в Кирове памятник коту Твиксу по проекту бойца СВО

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Коту Твиксу, которого выкинула на мороз проводница поезда в Кирове, планируют установить бронзовый памятник. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале пообещала посодействовать этому процессу.

Общественница уточнила, что к ней обратился военнослужащий, который решил поддержать семью, лишившуюся питомца из-за действий проводницы. Он изготовил бронзовый памятник животному и попросил помочь с его установкой на кировском вокзале, где произошла трагедия.

Боец пояснил, что находится в зоне СВО, поэтому сам не может связаться ни с местной администрацией, ни с правительством.

«Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу», - написал Мизулина.

В январе этого года проводница высадила кота Твикса из поезда, так как не нашла его владельца. Спустя несколько дней животное обнаружили мертвым. История прогремела на всю страну. После этого представители РЖД решили изменить правила перевозки животных.

РЖД Коты Животные Екатерина Мизулина
06 августа 2024, 18:04
Боксер Двали вышел из наркоза после операции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Избитому в Крыму чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали провели операцию. Мать молодого человека рассказала 360.ru, что он только вышел из наркоза.

«Только вышел. Его, вроде как, в палату перевели. Ничего не знаю», - сообщила мать.

Подробностей о состоянии сына у женщины пока нет. Мать еще ни с кем не общалась.

В Федерации Бокса России отметили, что операция прошла планово. Сейчас спортсмен восстанавливается.

«Дмитрию важно восстановиться, поэтому просим по возможности не беспокоить его и его близких», - указали в пресс-службе.

Ранее спортсмену провели сложнейшую операцию на, которая продлилась более четырех часов. Боксер получил повреждения сетчатки, хрусталика и внутренней стороны оболочки глаза.

Двали может лишиться глаза из‑за того, что заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. На полуостров 23-летний боксер приехал, чтобы показать мастер-класс юным спортсменам. После пробежки по набережной он увидел, как толпа напала на молодого человека.

На чемпиона набросились не менее восьми человек. Ранее уголовное дело из хулиганства переквалифицировали в покушение на убийство. Суд арестовал нескольких подозреваемых. Задержание напавших сняли на видео.

Задержания Спортсмены Уголовное дело Убийства Суд Бокс Россия Мужчины
06 августа 2024, 16:15
«Непонятные ощущения». Избитый толпой боксер Двали рассказал об операции на глазу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пострадавший в массовой драке в Феодосии 23-летний боксер Дмитрий Двали получил повреждения сетчатки, хрусталика и внутренней стороны оболочки глаза. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Спортсмену провели сложнейшую операцию, которая продлилась более четырех часов.

«Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю», - отметил он.

Двали добавил, что еще не консультировался с врачом и не обсудил с ним итоги операции.

Ранее тренер боксера Иван Щелок рассказал, что шансы сохранить глаз невелики. По его словам, от операции отказались шесть профессоров.

Спортсмен пострадал в потасовке, когда вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и травму глаза, сообщил RT.

Драки Спортсмены Крым
06 августа 2024, 15:55
Сообщения о намеренном замедлении YouTube в России опровергли
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американский видеохостинг YouTube стал медленнее работать из-за деградации кэширующего оборудования, а не из-за принудительной блокировки со стороны России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал сообщения о том, что замедление YouTube якобы может повлиять на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. По его словам, такой угрозы нет, так как страна не блокировала сервис.

«Угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», - пояснил Горелкин.

Парламентарий предложил Google официально вернуться в Россию, выплатить штрафы и возобновить обслуживание своего оборудования. В таком случае YouTube снова начнет работать стабильно, заключил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что видеохостинг неоднократно нарушал российское законодательство, сообщил RT.

В Google прокомментировали новости о замедлении работы сайта. Представители компании рассказали, что проблемы не связаны с техническими неполадками.

Депутаты Россия YouTube
06 августа 2024, 15:23
С начала лета 1750 школьников из новых регионов посетили Москву
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
В рамках программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85» с начала лета Москву посетили 1750 школьников из новых российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры России.

Для школьников организовали экскурсии по историческим местам города, а также прогулки по Москве-реке и ВДНХ.

В министерстве рассказали, что с 5 августа в «Культурную карту» проекта добавили новый город - Ростов-на-Дону. Для участников запланировали обзорные экскурсии, визит в зоопарк, прогулки на речном кораблике и экскурсии по Ростовскому областному музею краеведения.

Одна из групп посетит ландшафтно-тематический парк «Лога», где около 50 ребят смогут погрузиться в атмосферу русских сказок и былин, а также познакомиться с национальным фольклором и посетить различные мастер-классы. Вторая группа детей отправится в Археологический музей-заповедник «Танаис».

Всего с 4 по 18 августа в столице побывают еще 14 групп школьников. Проект создали по инициативе Минкультуры России, реализовал его Росконцерт, а оператором выступил «Мосгортур».

Школьники Москва

Новости по теме