Мизулина подала в суд на блогеров Дудя и Лебедева

«Иск подан сегодня в Лефортовский суд города Москвы», - сказал агентству пресс-секретарь Мизулиной.

Ранее Дудь* опубликовал в своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, где дизайнер раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и ее главы. Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера , так как, по ее словам, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Лебедев извинился перед Мизулиной , однако она их не приняла.

После Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана». Дизайнер также негативно оценил деятельность ассоциации террористических актов.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.