07 августа 2024, 15:26

Мизулина отказалась принять извинения Лебедева

Global Look Press
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Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения от дизайнера Артемия Лебедева за слова, сказанные во время интрвью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя*. Об этом общественница заявила в своем Telegram-канале.

Мизулина подчеркнула, что видео с извинениями включат в исковое заявление. Кроме того, к нему приложат и другие ролики с оскорблениями главы ЛБИ и организации со стороны Лебедева на платформу VK за последний год.

«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело - пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», - объяснила она.

Глава ЛБИ также попросила руководство VK высказать официальную позицию по поводу резонансного интервью Лебедева. Она поинтересовалась, разделяет ли компания его мнение относительно деятельности общественной организации «Матери Беслана» и гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Мизулина потребовала взыскать с дизайнера 10 миллионов рублей за слова, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Она добавила, что эти деньги планируется направить на нужды семей участников спецоперации.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Суд Скандалы Россия Артемий Лебедев Екатерина Мизулина
07 августа 2024, 09:20
В России зафиксировали рост продаж китайских автомобилей
pxhere.com
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Спрос на марки автомобилей из Китая вырос в России в этом июле в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители страны стали чаще покупать Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

«По итогам июля китайские бренды занимают 81% на российском рынке. Продажи марок Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr выросли в 3-6 раз по сравнению с прошлым июлем», - отметил собеседник издания.

Он добавил, что доля китайских автопроизводителей на российском рынке стабилизировалась на уровне 61%, увеличившись примерно на 10% за год. При этом он предупредил, что возможная блокировка неофициальных поставок автомобилей Zeekr может негативно сказаться на позиции этого бренда в России.

Ранее москвич, купивший китайский внедорожник Omoda C5 , рассказал о поломке двигателя и фар спустя девять месяцев использования.

Машины Китай
07 августа 2024, 08:55
Минпромторг России решил пересмотреть вопрос увеличения утильсбора
pxhere.com
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Минпромторг России продолжает рассматривать возможность увеличения утилизационного сбора на автомобили, несмотря на ранее представленный проект постановления. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Ожидается, что повышение ставок утилизационного сбора станет причиной роста цен на автомобили уже в августе. Изначально предлагалось резко увеличить ставки на 70-85%, но министерство изменило свою позицию и продолжило анализировать ситуацию на рынке автотранспорта.

Сейчас принимаются меры государственной поддержки для стимулирования спроса на автомобили, включая программы льготного автокредитования и лизинга. Обсуждение инициативы по повышению утилизационного сбора запланировано на 9 августа.

Ранее российские автодилеры попросили власти разъяснить , кто и в каком порядке будет получать средства компенсации утильсбора.

Минпромторг РФ Машины
07 августа 2024, 05:17
Врач назвал популярную кашу, которую лучше не есть на завтрак
Freepik
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В манной каше много калорий, а витаминов столько же, сколько в бутерброде с колбасой. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с РИА «Новости».

«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова „ЗОЖ“ и „здоровье“, тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое», - сказала эксперт.

Она объяснила, что манка - это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в этой каше не очень много, но зато много калорий.

Еще Сухорукова также не рекомендовала употреблять фасованные мюсли и гранолу в батончиках по утрам. По ее словам, в эти продукты добавляют большое количество рафинированного сахара.

Ранее Людмила Сухорукова рассказала, что гематоген не решит проблему железодефицита , потому что в большей степени состоит из сахара, а его эффективность такая же, как у кондитерского батончика. Также покупная плитка не содержит усвояемого железа.

Еда Питание Продукты
07 августа 2024, 04:33
Россиянам рассказали, как поступить при нехватке стажа для назначения пенсии
РИА «Новости»
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Для назначения пенсии требуется стаж не менее 15 лет и достижение пенсионного возраста. В случае нехватки стажа можно докупить пенсионные баллы, рассказала в беседе с РИА «Новости» заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

«После достижения установленного пенсионного возраста может не возникнуть права на страховую пенсию по старости. <…> В таком случае, <…> можно их (пенсионные баллы - прим. ред.) „приобрести“», - отметила эксперт.

В 2024 году для получения пенсии необходимо наличие стажа минимум 15 лет и пенсионного коэффициента 28,2. Если речь идет о значительном несоответствии условиям, то человеку будут выплачивать социальную пенсию из федерального бюджета.

Ранее Дзгоева рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию.

Пенсия Пенсионеры Россия

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