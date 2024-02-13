Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери

«Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией - кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», - заявила Мизулина.

Она также напомнила, что блогер получила известность как «беременная в 13». Сейчас ее дочери исполнилось три года. Пользователи жалуются, что девушка распространяет запрещенный контент в Сети.

Мизулина отметила, что она и раньше обращалась в правоохранительные органы из-за деятельности девушки. Прошлым летом прокуратура Красноярского края сообщила, что взяла ситуацию с ней под особый контроль.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге осудили на 17 лет мужчину, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии. На суде он признал, что использовал ребенка для съемок порно. Кроме заключения, суд приговорил его к принудительному лечению у врача-сексолога.