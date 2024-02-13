13 февраля 2024, 01:44

Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери

РИА «Новости»
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за жалоб на блогершу, которая торгует запрещенным контентом в соцсетях. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией - кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», - заявила Мизулина.

Она также напомнила, что блогер получила известность как «беременная в 13». Сейчас ее дочери исполнилось три года. Пользователи жалуются, что девушка распространяет запрещенный контент в Сети.

Мизулина отметила, что она и раньше обращалась в правоохранительные органы из-за деятельности девушки. Прошлым летом прокуратура Красноярского края сообщила, что взяла ситуацию с ней под особый контроль.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге осудили на 17 лет мужчину, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии. На суде он признал, что использовал ребенка для съемок порно. Кроме заключения, суд приговорил его к принудительному лечению у врача-сексолога.

Дети Соцсети Блогеры Следственный комитет России Екатерина Мизулина
13 февраля 2024, 01:01
Россиян предупредили о дефиците бананов
Freepik
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Российские потребители могут столкнуться с дефицитом бананов уже через месяц. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) Олег Князьков.

Проблемы с поставками бананов могут возникнуть из-за запрета импорта этих фруктов у пяти эквадорских производителей, который действует с 6 февраля. Но почувствуют это российские потребители примерно через месяц - до этого магазины будут продавать ранее отправленные партии.

Князьков также рассказал, что Россия уже наладила частичный импорт бананов из Индии. Также переговоры о возобновлении поставок ведутся с Эквадором.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что бананы можно выращивать и в России. По его словам, успешные опыты по акклиматизации тропических растений проводились в Краснодарском крае.

Ранее жительница Санкт-Петербурга нашла в купленных в магазине бананах муху-горбатку, которая является переносчиком холеры. Женщина написала жалобу в Роспотребнадзор.

В начале февраля Россельхознадзор запретил ввозить бананы в Россию с пяти предприятий Эквадора. В продукции этих производителей обнаружили муху-горбатку, которая является опасным карантинным насекомым.

Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора Сонсолес Гарсиа заявила, что компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Еда Санкт-Петербург Роспотребнадзор Россия Магазины Продукты Эквадор
12 февраля 2024, 22:41
Массовые мероприятия на улицах запретили в Ленинградской области
РИА «Новости»
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Жители Ленинградской области остались без уличных мероприятий из-за угрозы диверсий с использованием беспилотников. Такое решение на последнем заседании принял Оперативный штаб региона. Выписка из протокола встречи появилась н а официальном портале «Электронное опубликование документов».

Решение приняли на основании поручений губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«В целях принятия дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности запретить на территории Ленинградской области публичных мероприятий вне помещений», - сказано в тексте протокола заседания.

На минувшей неделе оперативный штаб Ленинградской области запретил в регионе проведение митингов и шествий до 1 мая 2024 года. Свое решение ведомство объяснило угрозой терактов и других провокаций.

Дрозденко поручил чиновникам и членам правительства встречаться жителями, если у них возникнут какие-либо вопросы и проблемы.

В конце января на объектах инфраструктуры Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Силовые структуры региона получили право уничтожать любые виды беспилотников, если они появятся около важных объектов.

Постановление приняли после крупного пожара на угольном терминале в порту поселка Усть-Луга. Владеющая хранилищем компания «Новатэк» заявила, что причиной возникновения огня стало внешнее воздействие.

Между тем, в Сети появилось видео, что терминал атаковал неизвестный беспилотник. Западные и украинские СМИ сообщили, что за пуском дрона и организацией диверсии стояли сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ленинградская область Беспилотники
12 февраля 2024, 22:21
Курица снесла яйцо с надписью «Аллах» в Татарстане
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Семья из Татарстана нашла в своем курятнике яйцо, на скорлупе которого проступила арабская вязь, обозначающая слово «Аллах». Об этом сообщило издание «Бавлы-информ».

Необычное яйцо нашла жительница села Исергапово Бавлинского района Гульшат Тимаева.

По словам имама-мухтасиба Анвара Хамитова, такие чудеса иногда происходят, причем божественные знаки можно разглядеть и на семенах некоторых растений. Он также предупредил, что эти надписи говорят о том, что все в нашей жизни происходит по воле Всевышнего.

По словам хозяйки курицы, в прошлом году они нашли такое же яйцо, но не обратили на это особого внимания и закрасили надпись фломастером.

«На этот раз с обеих сторон на скорлупе яйца можно прочитать слово „Аллах“ которое выделяется четко. Скоро начинается священный месяц Рамадан. Детям, внукам показали», - поделилась она.

Татарстан Россия Религия
12 февраля 2024, 20:53
Родившую в 14 лет россиянку заподозрили в продаже интимных фото дочери
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Жительница Красноярского края, которая забеременела в 13 лет и родила в 14, решила продавать обнаженные фотографии своего трехлетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Юной матери сейчас 18 лет. Пять лет назад о ее истории узнали многие. Девушка будучи беременной ходила на разные ток-шоу и говорила сначала, что отцом ее ребенка является 10-летний мальчик. Однако позже стало известно, что к ее беременности причастен старшеклассник.

Вскоре жительница Красноярского края завела свой канал, где стала выкладывать провокационные кадры. С недавних пор она стала предлагать всем желающим приобрести откровенные фото и видео своей трехлетней дочери.

Пользователей Сети уже призвали органы опеки обратить внимание на девушку. По словам самой матери, дочка «не ревет, ей все нравится».

В апреле 2022 года 10-летняя школьница из Красноярска забеременела от подростка. Врачи обнаружили беременность на шестом месяце. Отцом ребенка стал 14-летний одноклассник.

Дети Видео Красноярский край

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