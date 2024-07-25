25 июля 2024, 20:20

Митрополита Илариона отстранили от управления епархией

РИА «Новости»
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Синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) от всех должностей. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру - Григорий Алфеев) от всех должностей. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

«Временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», - распорядились в РПЦ.

Также его освободили от должности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Исполняющим обязанности назначили епископа Егорьевского Мефодия.

Ранее Константинопольского патриарха Варфоломея призвали лишить турецкого гражданства и отстранить от должности. Заместитель главы оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр, заявил, что главной задачей представителей духовенства является служение верующим, однако в последнее время Варфоломей «зашел слишком далеко».

Отставки РПЦ
25 июля 2024, 18:22
Россиян предупредили о возможном замедлении работы YouTube к концу недели
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Скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40% до конца недели. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«А к концу следующей - уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», - написал он.

Блокировки YouTube в России пока не ожидается. Однако в стране могут начаться сбои в работе видеохостинга. На скорость загрузки и качество воспроизведения видео повлияют неполадки с оборудованием Google.

Ранее Роскомнадзор обратился к главе Google Сундару Пичаи из-за русофобской цензуры на YouTube. С 2020 года под блокировку попали 207 каналов, принадлежащих российским организациям и частным лицам.

Россия YouTube
25 июля 2024, 18:19
Закон о новых мерах банков по борьбе с мошенниками вступил в силу
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Вступил в силу закон, обязывающий банки приостанавливать транзакции, если информация о получателе денег находится в базе мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Теперь подозрительный перевод будут замораживать на два дня, даже если клиент настаивает на нем. Однако если после разморозки деньги все-таки захотят перевести на тот же подозрительный счет, банку придется утвердить это поручение.

Приостанавливать начнут и переводы по новым признакам мошеннических операций , утвержденным две недели назад. Банки должны будут предупредить клиента об опасности, но, если тот подтвердит транзакцию, проведут ее.

Тем, кто выводит и обналичивает похищенные деньги, отключат доступ к дистанционному обслуживанию, а платежные инструменты заблокируют.

Ранее финансист Татьяна Белянчикова рассказала, что делать, если денежный перевод по ошибке посчитали мошенническим.

Банки Законы Россия Деньги
25 июля 2024, 15:15
Минтруд подготовил постановление правительства о переносе выходных в 2025 году
РИА «Новости»
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Минтруд подготовил для общественного обсуждения проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса выходных дней в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники», - объяснил министр Антон Котяков.

Он предложил перенести субботу 4 января на пятницу 2 мая, а воскресенье 5 января - на среду 31 декабря. Кроме того, выходными предложили сделать 8 мая (четверг) за счет 23 февраля (воскресенье), 13 июня (пятница) в счет 8 марта (суббота), а также перенести выходной с 1 ноября (суббота) на 3 (понедельник).

Таким образом, по словам министра, новогодние каникулы продлятся 11 дней, в мае россияне смогут отдохнуть дважды по четыре дня, а еще четыре выходных подряд будут в июне. При этом предлагаемые изменения соответствуют трудовому законодательству.

Согласно ТК, нерабочими днями являются новогодние каникулы, включая Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России и День народного единства.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных родителей.

Праздники Россия 23 февраля 8 Марта
25 июля 2024, 12:19
Появился график праздничных выходных на 2025 год
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Выходные на День России в следующем году продлятся четыре дня: с 12 по 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Ведомство подготовило календарь со всеми праздничными, рабочими и выходными днями.

Майские праздники состоятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. По случаю Дня народного единства нерабочими днями объявят 2–4 ноября. Жители России будут также отдыхать с 8 по 9 марта и с 22 по 23 февраля.

Глава Минтруда Антон Котяков добавил, что в новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней - с 29 декабря по 8 января, сообщил RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала слухи о вводе шестидневной рабочей недели. По ее словам, ни в коем случае нельзя ухудшать условия труда и напомнила, что страна идет «последовательно в направлении прогресса».

Депутат заверила, что в России не станут вводить шестидневную рабочую неделю, так как эта реформа будет нарушать законодательство, в частности, Трудовой кодекс.

Праздники Минтруд РФ Россия

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