Митрополита Илариона освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой». Информацию об этом опубликовали в журнале заседаний Синода на официальном сайте РПЦ в разделе.
«Местом служения владыки (Илариона - прим. ред.) определен храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чешская Республика)», - сказано в сообщении Из записи в журнале также следует, что вместо Иллариона управлять Будапештско-Венгерской епархией временно будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Летом 2024 года синод временно отстранил митрополита Илариона от всех должностей. Причиной стал скандал: келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита в домогательствах. Иларион назвал эти обвинения беспочвенными.