27 декабря 2024, 20:38

Митрополита Илариона освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией

РИА «Новости»
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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой». Информацию об этом опубликовали в журнале заседаний Синода на официальном сайте РПЦ в разделе.

«Местом служения владыки (Илариона - прим. ред.) определен храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чешская Республика)», - сказано в сообщении Из записи в журнале также следует, что вместо Иллариона управлять Будапештско-Венгерской епархией временно будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Летом 2024 года синод временно отстранил митрополита Илариона от всех должностей. Причиной стал скандал: келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита в домогательствах. Иларион назвал эти обвинения беспочвенными.

Домогательства РПЦ Скандалы
27 декабря 2024, 18:56
Дед Мороз рассказал о своей мечте
Global Look Press
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Дед Мороз из Великого Устюга поучаствовал в детской пресс-конференции. Во время мероприятия он рассказал о своей мечте, сообщило РИА «Новости».

Пресс-конференция состоялась 27 декабря в национальном центре «Россия». Желание Деда Мороза - чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих детей и говорили им теплые, добрые слова.

«Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой… Ну, а самое главное желание мое - это чтобы во всем мире наступил мир», - сказал волшебник.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Дед Мороз перед Новым годом насобирал штрафов на десятки тысяч рублей на нарушение ПДД. Сумма составила 25,5 тысячи рублей, но часть из них волшебник уже погасил.

Новый год Дед Мороз
27 декабря 2024, 17:09
Мишустин призвал кабмин сделать все необходимое для ликвидации ЧС на Кубани
Global Look Press
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сделать все необходимое, чтобы минимизировать влияние на людей и природу от разлива мазута в Черном море. Об этом он заявил во время заседания правительства.

В начале заседания Мишустин поздравил с днем спасателя сотрудников МЧС и главу ведомства Александра Куренкова. Он также призвал кабмин делать все необходимое для ликвидации ЧС.

«Ситуация из‑за разлива нефтепродуктов и загрязнения территорий пострадавших субъектов отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Там нужно сделать все, чтобы минимизировать негативное влияние на людей и природу. Прошу всех членов правительства помогать», - сказал Мишустин.

Ранее в акватории Керченского пролива ввели режим ЧС федерального значения.

Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова заявила, что очистка акватории Черного моря и его побережья может занять до 10 лет. На Черноморском побережье собрали уже более 30 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря во время шторма.

Черное море Правительство РФ Михаил Мишустин Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
27 декабря 2024, 17:05
В России впервые запретили выезд из страны знающему гостайну адвокату
Global Look Press
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Министерство юстиции РФ впервые ограничило адвокату, который работал со связанным с гостайной делом, выезд из страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с государственной тайной, подал заявление на оформление заграничного паспорта», - уточнил собеседник агентства.

Во время проверки документов оказалось, что мужчина в 2021 году работал над делом, касающимся государственной тайны. Информация, которую ему тогда предоставили, актуальна и сегодня, поэтому до 2026 года адвокату запретили покидать пределы России.

Речь идет о первом и единственном решении Министерства юстиции об ограничении вызда российскому адвокату. Такой запрет стал возможным после вступления в силу изменений, внесенных в федеральный закон «О государственной тайне» и инструкцию.

Президент России Владимир Путин в сентябре наделил министра обороны Андрея Белоусова полномочиями определять порядок допуска к гостайне в структурах, находящихся в ведении министерства.

Адвокаты Россия
27 декабря 2024, 12:58
«Шторы не помогают». Как жильцы ЖК в Москве страдают от рекламного щита
Unsplash
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Жители ЖК «Сокольнический вал 1» в Москве пожаловались на очень яркий рекламный щит, который установили прямо напротив их дома. Видео, снятое возмущенными жильцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что в ночное время свет от щита полностью освещает квартиру. Цвет освещения периодически меняется, люди вынуждены засыпать со светомузыкой.

«Свет бьет в лицо, никакие шторы не помогают. Яркость какая-то неадекватная», - пожаловался один из жителей.

Ранее жильцы московского ЖК «Покровское-Глебово» заявили, что подвал их дома превратился в общежитие для мигрантов.

Там установили туалеты, душ, кровати, стиральные машины и холодильники. Все это сделали за счет многочисленных незаконных врезок в общедомовые коммунальные системы.

Из-за незаконного обустройства подвалов жильцы дома столкнулись с разными проблемами - слабый напор воды, протечки и засоры.

Мигранты Машины Москва Квартиры

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