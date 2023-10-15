Митрополит Тихон назвал перевод в Крым ссылкой «на курорты Колымы»

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Тихон призвал молиться о нем, так как служба в Крыму оказалась для него крайне сложной.

«Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. <…> Вот и мне - на курорты Колымы», - укзал священнослужитель.

Митрополит подчеркнул, что на полуострове «прекрасно, но это не Печоры», где он был главой Псково-Печерского монастыря. Именно он останется для епископа «не променянным ни на что в сердце» местом.

О назначении Тихона главой Крымской митрополии стало известно 11 октября. Ранее священнослужитель возглавлял Успенский Псково-Печерский монастырь в Печорах.

В марте текущего года президент России Владимир Путин в сопровождении митрополита Тихона посетил расположенный в Крыму историко-археологический парк «Херсонес Таврический».