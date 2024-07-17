17 июля 2024, 16:44

Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве

РИА «Новости»
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Обвинения Вероники Сузуки в якобы домогательствах к ее сыну Георгию являются обычной попыткой «состричь» деньги. Об этом РБК сообщил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион.

«После внедрения ко мне своего сына она надеялась сама прожить за мой счет остаток дней. Но потом поняла, что это не выйдет, и разработала план, чтобы „состричь“ деньги с меня преступным путем. Зачем началось домогательство», - сказал он.

Иларион подчеркнул, что отвергает любые обвинения в домогательствах к Георгию Сузуки и готов отстаивать свою правоту в суде.

Ранее Митрополит Иларион сообщил РИА «Новости» , что стал жертвой вымогательства со стороны матери его бывшего иподиакона Георгия Сузуки. По его словам, Вероника Сузуки требовала 384 тысячи евро за уничтожение записей, которые Георгий, со слов митрополита, при помощи скрытых устройств сделал в его доме.

Ранее в сексуальных домогательствах обвинили иллюзиониста Дэвида Копперфильда.

Домогательства
17 июля 2024, 16:52
«Попыток было много». Матвиенко рассказала, как ее хотели развести мошенники
РИА «Новости»
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Россиянам продолжают напоминать об опасности телефонных мошенников и правилах поведения при звонках таких аферистов. Преступники постоянно придумывают новые схемы обмана и пытаются разводить даже высокопоставленных политиков. О случаях столкновения с такими злоумышленниками рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тему повышения финансовой грамотности она подняла на пленарном заседании верхней палаты российского парламента, сообщило РИА «Новости».

По словам Матвиенко, аферисты пытались ее обмануть много раз, но всякий раз терпели неудачу.

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», - подчеркнула спикер Совфеда.

Тут же она обратила внимание, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком, и выразила уверенность, что повышать ее следует с самого детства.

«Начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованны, они и родителей своих от чего-то уберегут», - отметила Матвиенко.

Совет Федерации РФ Мошенничество Валентина Матвиенко
17 июля 2024, 12:16
Умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
РИА «Новости»
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Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров скончался в возрасте 69 лет. О смерти журналиста сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, Шмарову стало плохо 1 июля. Он смог вызвать себе скорую и сообщил врачам, что случайно упал дома.

Медики диагностировали у журналиста инсульт и переломы ребер. В больнице его положили в отделение реанимации.

За жизнь Шмарова боролись больше двух недель, подчеркнул собеседник Shot. Однако накануне он скончался. Точную причину смерти назовут эксперты.

Источник Mash при этом сообщил, что Шмарова обнаружил в квартире его опекун и вызвал скорую помощь. Скончался экс-главред, не приходя в сознание, вечером 16 июля, добавил он.

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» Шмарова назначили в марте 2020 года. Это стало причиной крупного конфликта в редакции, и часть журналистов, в том числе все заместители главреда, в итоге покинули издание, напомнил РБК.

В мае 2021-го редакция объявила, что Шмаров покинет пост главного редактора.

«Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон», - говорилось в сообщении на сайте газеты.

Журналистика Москва
17 июля 2024, 11:37
Выгоднее снимать, чем покупать. Брокер — о ситуации на рынке недвижимости в России
РИА «Новости»
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В настоящее время на российском рынке недвижимости сложилась такая ситуация, что снимать квартиру выгоднее, чем покупать. Об этом 360.ru заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Вторичный рынок будет в стагнации. Сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою недвижимость. По факту, на эту сумму можно купить 3-4 квартиры, если не делать досрочное погашение. Ситуация весь год будет таковой: ожидания высокой ключевой ставки и стагнация вторичного рынка», - сказал он.

Ракута отметил, что сейчас участники рынка ждут заседания Центробанка, на котором может произойти очередное повышение ключевой ставки.

«Но по факту банки уже поменяли процентные ставки. Вероятнее всего, ключевую ставку поднимут на 1-2%, но ставки по ипотеке уже стали заградительными и начинаются от 20%. По факту ставка от 20% и выше доступна немногому числу заемщиков. По прогнозам самого ЦБ, в 2025 году в нас начнется снижение ключевой ставки, а к 2026 будет уровень 9-10%. В течение пары лет, по прогнозу ЦБ, должно произойти снижение», - добавил эксперт.

Ипотечный брокер отметил, что спешить с ипотекой в настоящее время не стоит однозначно. При этом можно рассмотреть варианты с покупкой за наличные, если есть хорошая скидка от продавца.

Ранее стало известно, что чаще всего семейную ипотеку берут россияне в возрасте 35 лет.

Россия Недвижимость Ипотека
17 июля 2024, 10:30
Мошенники начали воровать Telegram-аккаунты пользователей игры Hamster Kombat
Unsplash
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Сетевые злоумышленники начали воровать аккаунты пользователей Telegram из России под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Лаборатории Касперского».

Специалисты компании вскрыли схему, при которой мошенники отправляют пользователям ссылки на фишинговый ресурс, предназначенный для авторизации в сервисе. С его помощью якобы можно вывести монеты из Hamster Kombat и перевести их в рубли.

«Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться в своем Telegram на другом сайте. На самом деле злоумышленники таким образом крадут личные аккаунты в мессенджере», - отметили в «Лаборатории Касперского».

Старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова добавила, что нужно не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и подключить на аккаунт двухфакторную аутентификацию.

Ранее криптоэксперт Сергей Михеев посоветовал россиянам не покупать токены Hamster Kombat на этапе предпродажи.

Hamster Kombat

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