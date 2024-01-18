Митинги в поддержку Фаиля Алчинова в Башкирии завершились

По его словам, башкиры поддержали главу республики и правоохранителей. Андрей Назаров объявил, что митинги подошли к концу, обстановка в Баймаке стабилизировалась.

«Вы знаете, возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию», - сказал он.

Протесты начались после того, как 17 января Баймакский районный суд вынес приговор Фаилю Алчинову* по части первой статьи 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». На сходе граждан активист употребил в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии выражение, которое посчитали оскорбительным. Ему назначили четыре года в колонии строгого режима.

Незадолго до заседания суда в соцсетях призывали выйти на несанкционированные митинги в поддержку активиста.

Следком Башкирии сообщил, что во время акций пострадали несколько человек, в том числе правоохранители. Возбудили уголовное дело по статьям 212 УК России «Организация и участие в массовых беспорядках» и 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

* Внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В городе Баймаке остановили митинги в поддержку осужденного за оскорбления по национальному признаку активиста Фаиля Алчинова*. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил «Ведомостям» , что акции завершились.