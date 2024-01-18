18 января 2024, 09:49

Митинги в поддержку Фаиля Алчинова в Башкирии завершились

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В городе Баймаке остановили митинги в поддержку осужденного за оскорбления по национальному признаку активиста Фаиля Алчинова*. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил «Ведомостям», что акции завершились.

По его словам, башкиры поддержали главу республики и правоохранителей. Андрей Назаров объявил, что митинги подошли к концу, обстановка в Баймаке стабилизировалась.

«Вы знаете, возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию», - сказал он.

Протесты начались после того, как 17 января Баймакский районный суд вынес приговор Фаилю Алчинову* по части первой статьи 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». На сходе граждан активист употребил в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии выражение, которое посчитали оскорбительным. Ему назначили четыре года в колонии строгого режима.

Незадолго до заседания суда в соцсетях призывали выйти на несанкционированные митинги в поддержку активиста.

Следком Башкирии сообщил, что во время акций пострадали несколько человек, в том числе правоохранители. Возбудили уголовное дело по статьям 212 УК России «Организация и участие в массовых беспорядках» и 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

* Внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В городе Баймаке остановили митинги в поддержку осужденного за оскорбления по национальному признаку активиста Фаиля Алчинова*. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил «Ведомостям» , что акции завершились.

Уголовное дело Башкирия Беспорядки Митинги
18 января 2024, 11:03
Москвича обманули почти на три миллиона рублей при покупке Tesla
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Москвич решил купить супруге по случаю юбилея новую машину Tesla из Европы. Помочь ему в этом вызвался старый знакомый. Однако женщина подарок не получила, а ее муж остался без круглой суммы денег. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, около года назад житель столицы обратился к приятелю, с которым был знаком более 10 лет. Тот пообещал обратиться к фирме, которая оформит машину и перегонит ее в Белоруссию, где даритель и получит заветный автомобиль. Для этого мужчине нужно было заплатить 47 тысяч евро и еще две тысячи помощнику за услугу.

Так, 27 апреля москвич передал 29 тысяч евро и 180 тысяч рублей сыну знакомого. Электрокар в Белоруссии так и не оказался, потому что его перекупили. Изначально друг обещал купить Tesla в Эстонии. Тогда он предложил другой вариант - приобрести машину в Германии. В результате направил документы и заявил, что авто будет в Белоруссии 2 мая.

Однако, когда пришел срок, даритель так и не получил свою покупку. Он нашел контакт немецкого продавца и позвонил ему. В итоге узнал неприятную новость - машину никто не покупал.

Москвич начал разбираться со знакомым, на что тот сначала пообещал все вернуть, но потом перестал выходить на связь. Авторы статьи добавили, что 15 января обманутый мужчина обратился в полицию, а его ущерб составил порядка 2,8 миллиона рублей.

Ранее проблемы с ПО заставили Tesla отозвать более 1,6 миллиона автомобилей в Китае.

Tesla Мошенничество Машины Деньги Москва
18 января 2024, 10:51
Москвичам предложили выбрать лучшие катки, лыжни и горки
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Три голосования за лучшие катки, лыжни и горки в Москве открыли на сайте «Активный гражданин». О номинированных парких и общественных пространствах рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Участникам предложено 12 вариантов ответа. Среди них Парк Горького, ВДНХ, музеи-заповедники „Коломенское“ и „Царицыно“, парк „Сокольники“ и усадьба Воронцово», - сообщила она.

Москвичи могут выбрать до пяти площадок или назвать свою. Итоги голосования подведут весной.

В этом сезоне в столице открыли более четырех тысяч площадок для активного отдыха на свежем воздухе. В парках и на природных территориях разместили 45 катков с натуральным и искусственным покрытием.

Голосование за лучшую лыжню состоит из трех вопросов. Они касаются места территории, расположения и популярности пунктов проката оборудования. Всего в Москве действует 396 лыжных трасс общей протяженностью свыше 500 километров.

В опрос о лучших местах для катания с горок на тюбингах и ледянках вошли 15 общественных пространств.

Ранее москвичи проголосовали за мероприятия , которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году.

Отдых Опросы Парки Москва
18 января 2024, 10:20
Центр «Мои документы» в районе Лианозово переедет в новый офис
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Помещение площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров на Абрамцевской улице в Москве начали приспосабливать для центра госуслуг «Мои документы» района Лианозово. Новое здание будет соответствовать единым стандартам комфорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин рассказал, что в офисе подготовят новые перегородки: это позволит рациональнее обустроить кабинеты и создать уют для горожан. Вдобавок оснастят зоны ожидания с электронными табло. В центре позаботятся и об удобстве маломобильных посетителей.

«Также обустроим зоны для оказания электронных услуг, установки терминалов оплаты и копирования», - добавил Васютин.

На первом этаже организуют просторные кабинеты для сотрудников и помещение для неторжественной регистрации брака. Здесь же появится современный диагностический комплекс, место для обмена книгами и зоны для родителей с детьми. Вдобавок оборудуют кабинет биометрии.

На втором этаже офиса расположат отдел по вопросам миграции, архив и зоны ожидания и приема. На третьем - комнату для отдыха и приема пищи, раздевалку и технические помещения. В подвале будут склад и архивы.

Ранее флагманскому офису «Мои документы» в центре Москвы исполнилось шесть лет. За это время его посетили более миллиона человек.

Госуслуги МФЦ Москва
18 января 2024, 09:56
Дарья Трепова на суде не согласилась с поставленным ей диагнозом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дарья Трепова*, которая обвиняется по статье о совершении теракта в кафе в Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявила в ходе судебного слушания, что не согласна с выводами психолого-психиатрической экспертизы. Об этом написал «Коммерсантъ».

Экспертиза установила, что Трепова после взрыва в кафе осознавала результат своих действий. Однако подсудимая заявила, что специалисты поставили диагноз в интересах следствия. Она пояснила, что даже сейчас находится в шоковом состоянии, но может улыбаться или внешне казаться спокойной.

«И тогда я вела себя неадекватно и не отдавала отчета своим действиям», - сказала Трепова, пытаясь убедить в этом судью.

Осенью 2023 года в кафе в Петербурге произошел теракт. Оказалось, что Трепова, которая была на мероприятии в заведении, пронесла статуэтку со взрывчаткой. Она передала ее в руки Татарскому, после чего статуэтка сдетонировала. Сама подсудимая утверждает, что не знала о взрывчатке.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Санкт-Петербург Суд

Новости по теме