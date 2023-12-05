Мишустин указал на важность контроля за соцподдержкой участникам СВО

«Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям - родителям, женам, детям. Особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы», - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека, писал RT. Он отметил, что общественники активно помогают людям в сложных ситуациях и добиваются справедливого решения проблем.

Сенатор Андрей Турчак предложил добровольцев спецоперации наделить в России теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам.