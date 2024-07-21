Мишустин проверил строящийся терминал в аэропорту Магадана

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«Начинается все с „ворот“, с воздушной гавани. По поручению президента мы модернизируем к 2030 году 75 аэропортов», - напомнил он.

По мнению Мишустина, объекты станут надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким.

«Должно быть комфортно, удобно», - подчеркнул премьер.

Говоря о механизме ГЧП при реализации проекта, он отдельно отметил хорошую работу с проектно-сметной документацией.

На сегодняшний день объем инвестиций со стороны государства составляет 4,2 миллиарда рублей, а вложения частного инвестора - 2,8 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе кабмина.

Помимо этого, Мишустин подчеркнул важность внимания к мелочам, а именно к содержанию в чистоте прилегающих к аэропорту территорий и подъездных путей.

«Вы на дорогу посмотрите глазами туриста. Там просто нужно старые бочки убрать и навести порядок», - указал он.

Аэровокзальный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в декабре этого года.