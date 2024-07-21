Мишустин проверил строящийся терминал в аэропорту Магадана
Премьер-министр Михаил Мишустин оценил строительство нового аэровокзального комплекса Магадана. Отдельно он отметил механизм государственно-частного партнерства, который использовался при реализации проекта, сообщила пресс-служба кабмина.
«Начинается все с „ворот“, с воздушной гавани. По поручению президента мы модернизируем к 2030 году 75 аэропортов», - напомнил он.
По мнению Мишустина, объекты станут надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким.
«Должно быть комфортно, удобно», - подчеркнул премьер.
Говоря о механизме ГЧП при реализации проекта, он отдельно отметил хорошую работу с проектно-сметной документацией.
На сегодняшний день объем инвестиций со стороны государства составляет 4,2 миллиарда рублей, а вложения частного инвестора - 2,8 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе кабмина.
Помимо этого, Мишустин подчеркнул важность внимания к мелочам, а именно к содержанию в чистоте прилегающих к аэропорту территорий и подъездных путей.
«Вы на дорогу посмотрите глазами туриста. Там просто нужно старые бочки убрать и навести порядок», - указал он.
Аэровокзальный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в декабре этого года.