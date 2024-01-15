Мишустин призвал нарастить объем производства автомобилей в России

Мишустин пояснил, что это входит в стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Она также подразумевает углубление локализации производства, стимулирование собственных научных инженерных компетенций.

Как подчеркнул премьер-министр, в России есть спрос на автомобили с электрическими, гибридными, водородными установками. Если наладить массовое производство такого транспорта, можно занять новые ниши, подытожил Мишустин.

По данным Минпромторга, в 2023 году производство автомобилей выросло на 16%. В общей сложности с конвейера сошли свыше 720 тысяч машин различных сегментов. Высокие результаты показал АвтоВАЗ, реализовавший на российском рынке более 350 тысяч автомобилей.