13 января 2024, 11:19

Мишустин поздравил работников российской печати с праздником

РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Его обращение опубликовала пресс-служба правительства России.

«Во все времена СМИ являются главным средством коммуникации и знаний. Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации», - сказал председатель правительства.

Мишустин назвал журналистику особенной профессией, которая во многом становится не только призванием, но и образом жизни. Она требует не только таланта, но и высокой концентрации, умения разбираться в различных сферах и нести ответственность за каждое написанное или сказанное слово.

«Вы всегда находитесь в центре важных событий, стоите на страже интересов людей», - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к журналистам.

Мишустин добавил, что сегодня многие корреспонденты работают в зоне СВО и, рискуя жизнями, создают материалы и пишут о подвигах солдат и офицеров.

С Днем российской печати журналистов также поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что СМИ вносят огромный вклад в общество, объективно и правдиво освещая информацию. Именно журналисты обозначают волнующие людей проблемы. Володин добавил, что военные корреспонденты выполняют свой профессиональный долг, рискуя жизнями.

День российской печати отмечают 13 января с 1991 года. До этого существовал День советской печати, который праздновали 5 мая - в день выхода первого номера газеты «Правда».

Праздники Журналистика Военные Россия Михаил Мишустин
13 января 2024, 11:25
Псковские власти помогут 82-летнему пенсионеру, высланному из Латвии
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Власти Псковской области окажут всю необходимую помощь 82-летнему российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого депортировали из Латвии. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По мнению латвийских властей, пенсионер якобы представлял угрозу для национальной безопасности страны, но никаких доказательств не предоставили. Пожилому мужчине дали час на сборы перед депортацией. В Латвии у него остались супруга, дети и внуки.

Глава Псковской области назвал происходящее очередным проявлением русофобии и слабоумия. По поручению Ведерникова на границе пенсионера встретили глава аппарата областного правительства и другие официальные лица.

«Дальше пообщаемся, поймем, какие планы. В любом случае Псковская область его с удовольствием примет, мы своих не бросаем», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Медики провели первичный осмотр, при необходимости 82-летнему мужчине окажут помощь. Каткову также предоставят жилье и питание.

Латвия Пенсионеры Россия
13 января 2024, 10:22
«Состояние крайне тяжелое». Врачи рассказали о госпитализированном Льве Рубинштейне
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Попавший в ДТП поэт и публицист Лев Рубинштейн все еще лежит в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Об этом РИА «Новости» рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», - сообщили в медучреждении.

В понедельник, 8 января, 76-летнего поэта сбил автомобиль на северо-востоке Москвы. Это произошло, когда Рубинштейн шел по пешеходному переходу. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с переломами, черепно-мозговой травмой и ушибами. Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Рубинштейн находится в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Первые публикации Льва Рубинштейна появились в 1970-х годах. Его работы переводили на английский, французский, немецкий, шведский и другие языки. Поэт печатал стихи на карточках , за счет чего они могли тасоваться и изменять свою структуру.

ДТП Врачи Москва
13 января 2024, 02:59
Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» продали за 2,5 миллиона рублей
Freepik
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Сценарии к двум сериям ситкома «Друзья», которые 25 лет назад нашли в мусоре, теперь продали на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов (около двух с половиной миллионов рублей). Информацию об этом опубликовали на сайте аукционного дома Hansons.

По данным дома, наброски сюжета сначала оценивали в 600-800 фунтов стерлингов, однако их стоимость резко поднялась после получения 219 заявок со всего мира. Обращения приходили из США, Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Швейцарии, ОАЭ и Украины.

«Молоток опустили на цене 22 тысячи фунтов. Общая сумма, которую заплатил иностранный онлайн-покупатель, составила 28 864 фунта (с налогами и сборами)», - сказано в сообщении.

Сценарий серий называются «Эпизод со свадьбой Росса I» и «Эпизод со свадьбой Росса II». Их попытались уничтожить в 1998 году после конца съемок, однако экс-сотрудница студии в Лондоне нашла их и забрала.

Ранее письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе в Монтевидео за 12 тысяч долларов. Послание написано от руки, в нем был прикреплен снимок отправителя в 1909 году.

Аукционы Сериалы Деньги Мусор
13 января 2024, 02:15
Выдворенного из Латвии российского пенсионера встретили на границе
Pixabay
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Выдворенный из Латвии 82-летний пенсионер Борис Катков приехал в Россию. На границе его встретили журналисты и чиновники, сообщил Telegram-канал RT.

Пенсионеру пообещали, что в России его «не оставят и не бросят». Помочь мужчине вызвался губернатор Псковской области Михаил Ведерников, назвавший депортацию «проявлением русофобии и слабоумия». Близких родственников у мужчины в РФ нет: в Латвии остались жена, дети и внуки.

Латвийские власти признали Каткова «угрозой национальной безопасности». Проигнорировав нормы закона, ему дали час на сбор вещей , после чего повезли к границе. Пенсионеру не позволили оспорить вердикт и решить финансовые вопросы.

Ранее Управление по делам миграции и гражданства Латвии сообщило, что депортация из страны угрожает 1167 гражданам России , большинство из них - пенсионеры. Причиной стало отсутствие запроса на получение вида на жительство, процесс оформления которого усложнился: правительство отказывается продлевать временные документы и ввело обязательный экзамен на знание местного языка для получения постоянного ВНЖ.

Латвия Пенсионеры Россия

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