18 марта 2024, 12:44

Мирзиеев поздравил Путина с убедительной победой на выборах и пожелал успехов

РИА «Новости»
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Мирзиеев поговорил с Путиным по телефону 18 марта. Он поздравил российского лидера с убедительной победой и пожелал ему дальнейших успехов.

«Глава нашего государства особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования еще раз подтвердили огромное доверие россиян к действующему президенту страны», - отметили в пресс-службе.

Там указали на высокий уровень узбекско-российских отношений, устойчивый рост объемов взаимного товарооборота, реализацию инвестиционных проектов в разных отраслях экономики и усиление кооперационных связей.

Путина с победой на выборах поздравил и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Он пожелал успехов в президентской деятельности для развития и процветания государства.

Россия Владимир Путин Узбекистан Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 13:32
Бузова закатила истерику, не получив премию «Виктория»
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Ольга Бузова расстроилась, не получив ни одной награды на премии «Виктория». Из-за этого она проплакала всю ночь. О своем состоянии артистка написала в социальных сетях.

Российская национальная музыкальная премия «Виктория» состоялась 16 марта в Москве. Исполнительница популярной композиции «Мало половин» надеялась стать ее лауреаткой, но не получила ни одной награды.

На следующий день Бузова обратилась к подписчикам, чтобы выразить благодарность тем, кто поддерживал ее. Певица открыто рассказала о своем разочаровании исходом премии.

«Плакала всю ночь. Не получилось так, как я хотела вчера. Спасибо всем, кто верил», - поделилась певица.

Недавно Бузова попросила подписчиков выбрать дату ее свадьбы. Ольга отметила, что сердце больше не свободно. Личность поклонника звезды пока остается загадкой.

Ольга Бузова Награды Москва Шоу-бизнес
18 марта 2024, 13:31
«Моя оценка — кол». Агзамов выгнал из проекта челябинского кондитера
Freepik
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Шеф Ренат Агзамов раскритиковал торт кондитера из Челябинска Натальи Зыковой в шоу «Мастер Кондитер» на телеканале «Пятница». В результате женщина выбыла из проекта в конце восьмой серии.

«За „вау-эффект“ моя оценка - кол, и за тематику я ставлю кол. Это несъедобно, это некрасиво. Для меня здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить, - заявил Агзамов.

Участникам шоу предстояло приготовить торт в хоррор-стиле. Зыковой нужно было создать десерт по рецепту торта «Черный лес», соблюдая мотив русской сказки. Однако она не справилась с поставленной задачей.

Кондитер из Челябинска поблагодарила команду проекта за полученные эмоции и проведенное время. Конкурсантка не расстроилась из-за своего ухода. Женщина также заверила, что у нее все хорошо.

Ранее шеф-повар Ренат Агзамов назвал Петербург гастрономической столицей России. В городе на Неве, отметил он, стало значительно больше кондитерских магазинов и заведений.

Телевидение
18 марта 2024, 13:27
Возвращая смысл важного. Как Россия выбирала президента
Global Look Press
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Иногда важные слова произносят так часто, что их смысл начинает размываться. Особенно легко это происходит, когда события действительно приобретают большой масштаб, невиданный до этого многими поколениями россиян. Когда почти каждый день происходит что-то, не имеющее аналогов, слова «беспрецедентный», «исторический» блекнут. Но то, что пережила Россия за три дня выборов президента, с 15 по 17 марта, действительно войдет в историю — историю страны и историю людей. Как Россия выбирала лидера — в материале «360».

Такие разные выборы Скажем очевидное: трудно представить себе более важное событие, чем выборы президента России в условиях специальной военной операции. Мало того, что их исход буквально предопределяет путь, которым пойдет вся страна, мало того, что уровень организации электорального процесса, включая меры безопасности, должен был быть высочайшим, особенно в приграничных регионах - важнее всего оказалось то, что выборы буквально стали отражением российского общества в момент коренного перелома.

Что же сделало выборы 2024 года историческими? Спецоперация? Высокая (в некоторых регионах - снова это слово - беспрецедентно высокая) явка? Во многом так оно и есть, но нельзя упускать из виду самый удивительный факт: это политическое событие в России превратилось в настоящий акт любви. Любви к самым близким, любви к самым дальним. Любви к Родине.

Хорошо, что появилась возможность это увидеть.

То, каким образом голосовали россияне во всех регионах большой страны на протяжении трех дней, показывает многие особенности социума лучше разных опросов. Например, выборы оказались удивительной площадкой для самовыражения.

Это могло быть гордое выражение своей национальной идентичности: жители Бурятии приезжали на избирательные участки верхом и в традиционной одежде, в первую очередь демонстрируя, как важны народные корни - даже во времена всеобщей глобализации и унификации образа жизни.

В Якутии голосовать пришел настоящий боотур - мужчина прибыл на голосование в золотых доспехах древнего воина, защитника, со шлемом и копьем.

Другой тренд выборов-2024 - самовыражение чисто творческое. Избиратели сочетали вполне серьезное намерение воспользоваться свим гражданским правом с самым несерьезным внешним видом, наряжаясь то в супергероев и героев мультфильмов, то в исторических личностей, а то и вовсе поддаваясь чистому полету фантазии. Так, в разгар Масленицы на один из участков голосовать пришла девушка, обернутая в плед в виде гигантского блина.

Ребячество? Может, и так.

Но если сейчас, в столь серьезные времена, не оставлять себе права на улыбку, то как эти времена пережить?


Конечно, невероятно важными выборы президента России стали для жителей новых регионов страны и областей, которые оказались под обстрелами ВСУ. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, Курская и Белгородская области выстояли, хотя всеми правдами и неправдами голосование там хотели сорвать, а людей попросту напугать.

Не получилось. Да и как могло получиться напугать тех, кто из любви к своей настоящей Родине поставил необходимость выразить свое мнение о том, кто ею должен руководить, выше, чем страх попасть под вероломный огонь противника? Участники голосования показывали себе, друг другу - а в эпоху интернета в каком-то смысле и всему окружающему миру - все то, чем они дорожат, что они любят.

Брали с собой на выборы детей. Ходили голосовать в обнимку с любимыми питомцами, которым никто не мешал сопровождать хозяев в такой важный момент. Иногда четвероногие даже «подрабатывали» наблюдателями , бдительно поглядывая на приходящих отдать свой голос.

Для некоторых выборы буквально стали изъявлением не только гражданской воли, но и любви. Пары в Подмосковье, Казани, Югре, Твери, многих других российских регионах решили после заключения брака отправиться на избирательные участки.

Многие помогали прийти проголосовать самым пожилым членам своих семей - в том числе фронтовикам Великой Отечественной или детям войны, для которых было крайне важно сделать выбор по всей форме.

Дети Россия История Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 13:26
«Как слону дробина». Петросян пошутил о позднем отцовстве
РИА «Новости»
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Недавно юморист Евгений Петросян стал отцом. Юмориста поздравило множество звездных коллег. Гарик Харламов позвонил 78-летнему Петросяну в прямом эфире своего шоу «Кстати» на платформе «VK Видео», передав поздравления от себя и соведущих — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.

Во время разговора ведущие шоу задали вопрос о том, как Петросяну удается оставаться таким активным в его возрасте. Комику почти 80 лет.

«Мы все завидуем, получается», - сказал Гарик.

Петросян ответил с характерным для себя юмором.

«Как сказал один из моих авторов, мой возраст для армянина, как слону дробина», - отшутился он.

Жена юмориста Татьяна Брухунова поделилась радостной новостью о рождении дочери в минувшую среду.

Некоторые комментаторы предположили, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери. Однако супруга Петросяна заявила, что просто не выносила свою беременность на публику.

Недавно юморист Евгений Петросян стал отцом. Юмориста поздравило множество звездных коллег. Гарик Харламов позвонил 78-летнему Петросяну в прямом эфире своего шоу «Кстати» на платформе «VK Видео» , передав поздравления от себя и соведущих - Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.

Дети Беременность Гарик Харламов Евгений Петросян

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