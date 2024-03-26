Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни

Политик подчеркнул, что на «нелюдей, мерзавцев» должна распространяться смертная казнь.

Ранее в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте восьмого подозреваемого по делу о теракте в Crocus City Hall. Речь идет об Алишере Касимове , который сдавал жилье фигуранту уголовного дела Шамсидину Фаридуни.

Накануне столичный суд арестовал нескольких подозреваемых по этому делу. В том числе таксиста Диловара Исломова, продавшего иномарку нападавшим.

Члены партии «Справедливая Россия - За правду» будут настаивать на проведении в единый день голосования 8 сентября 2024 года референдума о возвращении смертной казни. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов. Его слова передало РИА «Новости».