09 февраля 2025, 14:50

Миронов отметил необходимость заморозки цен на детское питание и тарифы ЖКХ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Заморозка цен на детское питание и другие социально значимые товары поможет защитить граждан от растущей инфляции, но для улучшения ситуации необходимо также заморозить тарифы ЖКХ. Об этом ТАСС заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что заморозка цен на ряд товаров не поможет сдержать рост инфляции. Для снижения ее темпов следует установить на определенном уровне цены на услуги ЖКХ, объяснил депутат.

«Это газ, электроэнергия, водоснабжение, жилищные услуги - все это разгоняет по цепочке подорожание всех товаров и услуг», - отметил он.

Парламентарий также напомнил, что президент Владимир Путин «поставил двуединую задачу - выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции».

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин озвучил главе государства информацию об инфляции в стране. Он рассказал, что ее уровень по итогам 2024 года составил 9,52%, а рост реальных доходов населения - 8,4%. Путин на встрече с Мишустиным отметил, что российская экономика показала высокие темпы роста.

Заморозка цен на детское питание и другие социально значимые товары поможет защитить граждан от растущей инфляции, но для улучшения ситуации необходимо также заморозить тарифы ЖКХ. Об этом ТАСС заявил руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

ЖКХ Экономика Инфляция Москва
09 февраля 2025, 12:22
Суд не стал рассматривать протокол на иноагента Дудя
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кузьминский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости».

Протокол составили за распространение материалов без указания статуса иноагента. За это нарушение может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Суд решил вернуть протокол об административном правонарушении и другие материалы составившему его должностному лицу.

Ранее Дудя* привлекли к административной ответственности за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Прокуратура выяснила, что блогер разместил в видеохостинге ролик без маркировки с указанием статуса автора. Против Дудя* возбудили дело по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В декабре появилась информация, что блогера могут лишить свободы на срок до двух лет, если его привлекут к ответственности по уголовной статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Суд Юрий Дудь Иноагенты
09 февраля 2025, 11:09
Вырос средний чек россиян на покупку фастфуда
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Средний чек на покупку фастфуда в России впервые превысил 600 рублей. Об этом сообщил РБК.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в 2024 году средний чек в заведениях быстрого питания составил 603 рубля, что на 10% выше показателя 2023 года.

Средние траты на фастфуд в столице ожидаемо оказались выше, чем в других регионах: в Москве чек составил 649 рублей, хотя в 2023 году он не превышал 584 рубля.

Эксперты предположили, что россияне стали больше тратить на фастфуд из-за ускорения темпов жизни и желания сэкономить, не готовя при этом еду самостоятельно. На рост чека также могло повлиять развитие служб доставки, не исключили аналитики.

Ранее маркетолог Елизавета Волошанина посоветовала россиянам в целях экономии составлять списки покупок. Она добавила, что для борьбы с лишними тратами также полезно сравнивать цены на продукты в магазинах.

Еда Экономика
09 февраля 2025, 06:00
Рожденную в туалете в аэропорту Антальи девочку попробуют вернуть в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генеральное консульство России в Анталье ведет работу над возвращением на родину девочки, рожденной в аэропорту в октябре 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

«Генконсульством ребенку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», - сообщил консул.

Новорожденной девочке оформили российское гражданство. В свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие.

Уголовное дело против россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, рассмотрит суд Турции. Интересы девушки представляет адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Она считает, что россиянка не имела намерения убить ребенка.

Турция Дети Россия
09 февраля 2025, 05:58
Россиян предупредили о «церковных» мошенничествах
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Объявление в интернете о сборе помощи для храмов и монастырей нужно проверять на официальных церковных сайтах. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

«Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций - в том числе „церковных“, от лица Церкви. Доверие к Русской церкви, духовенству в обществе высокое, поэтому часто люди не затрудняют себя проверкой информации», - отметил священник.

Доверять нужно только проверенным источникам. Баннеры в интернете таким источником не являются, добавил Волков.

За баннерами могут скрываться как мошенники, так и реальные храмы и монастыри, которые собирают пожертвования. Необходимо уточнить, существует ли реально храм, позвонить туда и уточнить информацию о баннере.

Мошенники стали красть деньги с помощью виртуального образа карты. Они вынуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, которое позволяет создать виртуальный образ карты жертвы.

Священники Интернет Мошенничество Деньги

Новости по теме