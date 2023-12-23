Миронов обратился к Кравцову из-за отмены елок в российских школах

Россияне массово возмутились фотографиями и видео участников «голой» вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Как рассказал «360» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, он получил огромное количество звонков, обращений и комментариев в YouTube-канале от недовольных людей.

Он добавил, что вместе с отсутствием поддержки звезды напрямую продвигали пропаганду ЛГБТ* и западную культуру, наплевав на законы, на свои звания и на страну.

«Когда выводят на сцену ******** (людей нетрадиционной ориентации - прим. ред.), когда они устраивают оргию и все это снимается, то здесь надо ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, а не просто привлекать к административной ответственности», - призвал общественник.

Бородин отметил, что пока закон не предусматривает такого наказания, но если удастся доказать, что на вечеринке были наркотики и несовершеннолетние, то организатору вечеринки - блогеру Насте Ивлеевой - от ответственности не уйти.

Общественник подчеркнул, что в России есть звание народного учителя, который бы за появление на подобной вечеринке поплатился должностью. А артисты за хамское отношение к обществу и культуре от ответственности уходят, поэтому ситуацию нужно менять.

Непатриотичные звезды Руководитель ФПБК подчеркнул, что такое глумление в период спецоперации возмутило бойцов, которые находятся на передовой, а также их родственников.

«Люди просто не понимают, как это вообще можно смотреть. Потому что у них дети сражаются на передовых позициях. Мне ребята [из зоны спецоперации] тоже хотят ролик записать. Они мне уже сказали, что не понимают, за кого сражаются. Вот за этих ********* (людей нетрадиционной ориентации - прим. ред.)? Сделайте что-нибудь», - поделился Бородин.

Общественник добавил, что все появившиеся на «голой» вечеринке известные люди - лидеры общественного мнения. Но они не проявили никакого внимания к СВО.

Он добавил, что организованный общественниками протест уже поддержали общественные организации и депутаты Госдумы. Обычные россияне терпеть такое поведение не намерены, поэтому уже в ближайшем будущем можно ожидать принятия новых мер в отношении российских знаменитостей.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Недовольство Киркоровым Бородин подтвердил, что написал запрос в Министерство культуры на певца Филиппа Киркорова , который принял участие в вечеринке Ивлеевой. Появление артиста в полупрозрачном костюме общественник назвал пропагандой ЛГБТ*.

«Как можно иметь звание народного артиста и вот такие вещи вытворять? Прийти на тусовку в женском наряде. Так обычно девушки одеваются. Такой полупрозрачный костюм надеть. Это просто плевок в наше общество», - заявил Бородин.

Он добавил, что от обращения в Министерство ничего не ждет. Общественник пояснил, что уже связался с ведомством и узнал, что никакого аналога комитета Госдумы по этике там нет. Также ему заявили, что ресурсами для привлечения Киркорова к ответственности или лишению всех регалий и званий там нет.

Звездам указали на дверь Бородин напомнил, что среди участников вечеринки оказались известные люди с детьми. В качестве примера он привел журналиста Ксению Собчак «Кандидат в президенты, мать ребенка, беременна, насколько я знаю. Муж у нее [Константин Богомолов] занимает должность [художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной], мать [Людмила Нарусова] занимает должность в Совете Федерации. Зачем позорить себя, свою семью и родителей?» - задался вопросом глава ФПБК.

Он добавил, что также дети есть у Филиппа Киркорова, рэпера Джигана (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн). Все эти знаменитости тоже присоединились к шабашу.