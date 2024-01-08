08 января 2024, 03:36

«Мир мороза». Японку удивил вид новогодней Москвы

РИА «Новости»
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Японка Марина Сибаяма прошлась по украшенной к Новому году Москве в крайне морозную погоду. О своих впечатлениях женщина рассказала в своем YouTube-канале.

Сибаяма переехала в столицу России более 10 лет назад, в Москве она работает артисткой балета. В ролике японка особо отметила холодную погоду. По ее словам, на улице было «дико холодно».

«Этой зимой аномальная погода, вы уже заметили, что нет снега! Потому что в декабре было тепло, и вдруг пришел мороз. Это называется мир мороза!» - сказала Сибаяма.

Японка показала подписчикам, как выглядят праздничные Лубянская площадь, Центральный детский магазин, Театральная площадь и ЦУМ. Также она посетила рождественскую ярмарку на Красной площади и каток у ГУМа. Особенно сильно Сибаяме понравилась новогодняя елка возле Красной площади.

«В России летом <…> почти весь день светло. Зимой - наоборот, где-то в 16:00 уходит солнце, поэтому темно. Но благодаря этой иллюминации город становится ярким!» - резюмировала она.

Фотограф Кулева рассказала, где сделать лучшие фотографии новогодней Москвы. Одним из таких мест стал Парк Горького, который украсили белыми елями с игрушками.

Россия Погода Новый год Красная площадь Москва
07 января 2024, 23:02
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил находящихся на МКС российских космонавтов, сообщила пресс-служба Российской православной церкви. Священнослужитель связался с участниками миссии в формате телемоста.

Патриарх рассказал космонавтам, находящимся в тысячах километрах от дома, как Рождество отпраздновали жители России. Он подчеркнул, что участники полетов представляют пример для молодежи, способствуя духовному развитию страны.

«Конечно, космос становится ближе в том смысле, что накоплен уже очень большой опыт его освоения. Тем не менее, работа космонавтов - это героическая работа, и мы ее очень ценим», - подчеркнул патриарх Кирилл.

Кононенко согласился с ним и напомнил, что профессия космонавта совмещает в себе важные для подрастающего поколения качества: образование, здоровье и образ жизни.

Патриарх пожелал космонавтам укрепления душевных и телесных сил и успешного возвращения домой. Кононенко выразил уверенность, что Россия справится перед всеми стоящими перед ней испытаниями.

Ранее космонавтам удалось создать на борту МКС новогоднюю атмосферу в преддверии праздников.

МКС РПЦ Космонавты
07 января 2024, 21:17
Владелец клуба «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца после вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Владелец московского клуба «Мутабор», в котором прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подарил храму мощи святого Николая Чудотворца. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Учредитель клуба Михаил Данилов заявил, что владельцы заведения на собственые деньги выкупили мощи и привезли их из Ватикана. Свой подарок они преподнесли Храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе в честь Рождества.

Данилов подчеркнул, что он, несмотря на скандал вокруг вечеринки Ивлеевой, поддерживает Церковь и выступает «против мракобесия». Бизнесмен признался, что нередко ходит исповедоваться к батюшке Михаилу, которому он и передал мощи.

Ранее стало известно о планах «Мутабора» подать иск к Ивлеевой на 70 миллионов рублей. Предположительно, телеведущая нарушила условия соглашения с клубом, которому она заплатила три миллиона рублей за организацию вечеринки.

После скандальной тусовки проверку в «Мутаборе» провели сотрудники полиции и Роспотребнадзора, которые опечатали клуб на месяц , из-за чего владельцам пришлось свернуть новогоднюю программу.

РПЦ
07 января 2024, 20:32
РЖД пообещали баллы пассажирам ехавшего без отопления поезда
РИА «Новости»
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Пассажирам пришлось ехать в поезде № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим. В качестве компенсации им начислят по семь тысяч баллов «РЖД Бонус», сообщили РБК в Федеральной пассажирской компании, «дочке» РЖД.

Пассажирам пришлось ехать в поезде № 047 сообщением Самара - Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим. В качестве компенсации им начислят по семь тысяч баллов «РЖД Бонус», сообщили РБК в Федеральной пассажирской компании, «дочке» РЖД.

«Каждый пассажир вагона поезда № 047 сообщением Самара - Санкт-Петербург в качестве компенсации получит по семь тысяч баллов „РЖД Бонус“. Федеральная пассажирская компания приносит извинения за доставленные неудобства», - указали в заявлении.

Также компания пообещала провести служебную проверку по факту сообщений в Сети о нарушении температурного режима.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово Южно-Уральской железной дороги 4 января. Пассажиры из поезда № 346 сообщили в соцсетях, что во время простоя в вагоне были электричество и мобильная связь, а отопление подавали неравномерно.

РЖД Санкт-Петербург Сочи Отопление
07 января 2024, 18:51
Почти полтора миллиона россиян приняли участие в праздновании Рождества
РИА «Новости»
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В российских регионах почти 1,5 миллиона граждан приняли участие в мероприятиях, посвященных православному Рождеству. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В новых регионах России провели 167 праздничных мероприятий для 12,7 тысячи граждан. Безопасность и порядок во время богослужений в храмах обеспечивали порядка 43 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, народных дружинников.

Представитель ведомства отметила, что в столичном Храме Христа Спасителя присутствовали почти 2,5 тысячи человек. Они участвовали в богослужении, которое провел настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.

В Успенском соборе Сергиева Посада службу провел епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Начало богослужения ознаменовалось колокольным звоном. Божественная литургия также прошла в Тихвинском храме в Коломне.

Россия Православное рождество

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