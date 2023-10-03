Минздрав выступил против интернет-торговли алкоголем

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Он обратил внимание на то, что разрешение интернет-торговли алкоголя спровоцирует рост объемов потребления спиртных напитков. Кузнецов отметил, что увеличится риск развития множества заболеваний, в частности рака, болезней сосудов и системы пищеварения.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», - указал помощник министра.

Кузнецов добавил, что показатели потребления спиртосодержащих напитков всегда коррелировали со смертностью от внешних причин.

При этом Минфин поддерживает инициативу легализации продажи алкоголя онлайн, сообщил RT. По словам министра финансов Антона Силуанова, это дискуссионный вопрос, однако идея интернет-торговли спиртным имеет свои плюсы.