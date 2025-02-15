15 февраля 2025, 01:38

Минздрав решил изменить порядок прикрепления к поликлиникам

РИА «Новости»
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Минздрав планирует изменить практику прикрепления россиян к поликлиникам, предоставив им возможность делать это в онлайн-режиме через портал «Госуслуги». Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», - говорится в проекте.

Если приказ утвердят, то он вступит в силу с 1 сентября. В этом случае россиянам можно будет подать заявление не только в бумажном виде при обращении в поликлинику, но и через личный кабинет на госуслугах. В последнем случае его нужно будет заверить неквалифицированной электронной подписью.

В настоящее время такая опция на госуслугах имеется, но доступна она не во всех регионах РФ.

Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин оценил идею Минздрава изменить порядок формирования больничных листов , отметив, что это больше похоже на эксперимент и не стоит его «нахлобучивать» сразу на всю страну.

Минздрав Поликлиники Россия Медицина Госуслуги
14 февраля 2025, 14:44
«Праздник пошлых трусов». Милонов — о введении полиции нравов после Дня святого Валентина
РИА «Новости»
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Депутат Виталий Милонов предложил ввести полицию нравов из-за ажиотажа вокруг Дня святого Валентина. По его словам, такая структура поможет навсегда разобраться с проституцией и избавит общество от пошлости и вульгарности. О том, как должна работать система, он рассказал  360.ru.

Депутат отметил, что День святого Валентина еще больше развращает общество, неся пошлую парадигму.

«Праздник пошлых трусов. Мерзких, липких от пошлости открыточек, сердечек надувных. Это самоизобличение людей с абсолютным дурновкусием. Я бы им даже собак не давал воспитывать. <…> Этот праздник превратился в звенящую пошлость, просто плевок в сторону русской культуры», - сказал Милонов.

По его словам, полиция нравов могла бы бороться с «этой гадостью». В ее состав войдут идеологически проверенные люди, которые будут неподкупными борцами. При этом речь идет не об активистах.

«Полиция нравов должна быть именно в структуре МВД. Почему? Потому что любая полиция имеет функции применения силы. Активистам применение силы доверять ни в коем случае нельзя, иначе получится черт знает что», - объяснил депутат.

Кроме того, если у нравственных полицейских будут полномочия, то люди охотнее будут реагировать на их замечания, подчеркнул Милонов.

Праздники Депутаты Виталий Милонов Полиция День святого Валентина
14 февраля 2025, 12:02
Электричество в частных домах России подорожало втрое из-за новых тарифов ЖКХ
РИА «Новости»
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Стоимость электричества в частных домах России увеличилась в два-три раза. По новым тарифам ЖКХ некоторые жители страны получили платежки на 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

От 35 до 50 тысяч рублей придется заплатить владельцам домов в Ямало-Ненецком автономном округе, которые топятся на электрокотлах. В Краснодарском крае некоторые жители получили платежки за электроэнергию с суммами до 30 тысяч рублей.

Причиной таких перемен стали новые дифференцированные тарифы ЖКХ, на которые перешли большинство регионов страны. С 1 января 2025 года для тех граждан, которые потребляют больше электроэнергии, стоимость киловатт-часа выше.

Больше всего от нововведений пострадали собственники жилья в тех населенных пунктах, куда еще не дошла газификация или же осуществить ее невозможно по техническим причинам. Такие территории есть и в Московской области.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России изменится порядок оплаты за отопление. Форму оплаты, при которой платеж разбивается на весь год, запретят.

ЖКХ Электричество
14 февраля 2025, 11:16
Россиян призвали отказаться от ящиков для «валентинок» в вузах и школах
РИА «Новости»
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«Валентинка» на 14 февраля становится не просто поводом «для заниженной самооценки и грусти» для тех, кто ее не получил, но и потенциально  «может привести к негативным последствиям», поэтому нужно отказаться от традиции устанавливать в школах и вузах специальные ящики для посланий, а также самого празднования Дня святого Валентина. Об этом ТАСС заявила сенатор Наталия Косихина.

По ее оценке, праздник в основном популярен среди тех, кому еще не исполнилось 24 года.

«Считаю, что необходимо отказаться от празднования этого дня, в том числе от ящиков. Разъясняя и в СМИ и школах, а также и родителям подрастающего поколения важность помнить о наших праздниках, в том числе Дне семьи, любви и верности», - подчеркнула Косихина.

Парламентарий выразила уверенность, что День святого Валентина в краткосрочной перспективе забудут окончательно.

Ранее стало известно, что менее половины россиян назвали День всех влюбленных праздником.

Праздники Вузы Школы
14 февраля 2025, 10:35
Безальтернативные электронные выборы в России могут закрепить законодательно
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Центральная избирательная комиссия получит право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня, сообщил «Коммерсант». Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Центральная избирательная комиссия получит право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня, сообщил «Коммерсант».

Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

«По решению ЦИК РФ на выборах в федеральные органы государственной власти голосование может проводиться без применения изготовленных на бумажном носителе бюллетеней», - говорится в тексте проекта.

Авторами документа стала группа депутатов во главе с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом. Региональные избирательные комиссии также предложили наделить таким правом в ходе проведения местных выборов.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что для сохранения уровня легитимности голосования стоит оставить бумажные бюллетени.

Россия Выборы

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