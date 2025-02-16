Минздрав решил изменить порядок медосмотра водителей на состояние опьянения

Проект находится на этапе публичного обсуждения.

Специалисты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. В частности, людям, пострадавшим в ДТП.

«Уточнены вопросы проведения медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения, либо потребило психоактивное вещество без назначения врача», - говорится в документе.

Кроме того, в Минздраве предложили изменить перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Такие вопросы, как получение информированного добровольного согласия на проведение медосмотра или вынесения заключение об отказе от него, также были уточнены.

Ранее в Минздраве решили изменить порядок прикрепления к поликлиникам , предоставив россиянам возможность сделать это через личный кабинет в «Госуслугах», причем во всех регионах страны.