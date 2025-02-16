16 февраля 2025, 01:37

Минздрав решил изменить порядок медосмотра водителей на состояние опьянения

РИА «Новости»
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Минздрав разработал новый порядок проведения медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект находится на этапе публичного обсуждения.

Специалисты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. В частности, людям, пострадавшим в ДТП.

«Уточнены вопросы проведения медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения, либо потребило психоактивное вещество без назначения врача», - говорится в документе.

Кроме того, в Минздраве предложили изменить перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Такие вопросы, как получение информированного добровольного согласия на проведение медосмотра или вынесения заключение об отказе от него, также были уточнены.

Ранее в Минздраве решили изменить порядок прикрепления к поликлиникам , предоставив россиянам возможность сделать это через личный кабинет в «Госуслугах», причем во всех регионах страны.

Минздрав Россия Водители
16 февраля 2025, 00:17
Бойцу СВО не дали спеть патриотическую песню на фестивале бардов
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Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, исполнительница Галина Хомчик запретила участнику спецоперации выступать с патриотической песней. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Офицер Виталий Царев с другими бойцами захотел исполнить «Нам нужна одна победа», однако Хомчик выступила против. По ее словам, на бардовском мероприятии не должны звучать песни про бои.

«На сцену пришли. Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», - рассказал боец СВО.

В сюжете НТВ отметили, что в ноябре 2024 года Хомчик посетила США, где участвовала в концерте в честь столетия Булата Окуджавы. Поэт и композитор Михаил Чудаков добавил, что исполнительница во время поездок на Запад выходит на одну сцену с иноагентами, а в России запрещает выступать с патриотическими песнями.

Ранее общественники призвали проверить солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на иностранное влияние. После отъезда из России музыкант вскоре вернулся на родину.

Концерты Песни Россия Фестивали
15 февраля 2025, 21:54
Ушел из жизни 16-летний блогер-танцор из Тюмени
РИА «Новости»
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В Тюмени скончался в возрасте 16-летний танцор и блогер, страдающий от онкологического заболевания. Об этом сообщили в Telegram-канале подростка его близкие.

«К сожалению, это последнее сообщение. <…> Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его!» - сообщила его семья.

Подросток скончался от болезни в тюменской больнице в 06:15 (04:15 по московскому времени) в субботу, 15 февраля.

Мальчик боролся с раком с 2023 года. Во время медицинского осмотра у него обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

Подросток известен тем, что участвовал на различных соревнованиях вместе со своей танцевальной командой Mafia Junior. И не раз становился победителем в составе коллектива.

После того, как он узнал о своей болезни, то создал блог, где рассказывал о том, как борется с ней. Также он снимали видео в медучреждениях.

Мальчику должно было исполниться 17 лет в апреле.

Ранее в испанской больнице умерла журналистка Таисия Шеремет , рассказывающая в своем блоге о муковисцидозе, с которым она долго боролась.

Смертность Дети Болезни Блогеры Онкология
15 февраля 2025, 18:19
«Просвещение» потребовало признать решение ФАС незаконным
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства «Просвещение» к Федеральной антимонопольной службе. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Компания подала заявление «о признании решений и действий (бездействий) незаконными». Какие именно заявитель оспаривает факты ФАС, в картотеке не уточнили. Заявление к рассмотрению пока не приняли.

ФАС ранее обязала «Просвещение» передать в бюджет более двух миллиардов рублей, признав их незаконно полученным доходом. По мнению ведомства, издательство несправедливо завысило цены на учебники.

В службе уточнили, что «Просвещение» доминирует на рынках издания учебников по русскому языку, истории и биологии. Издательство не согласилось с решением ФАС и направило информацию по ценообразованию на учебные материалы, по которым нарушений законодательства не было.

Суд Школы ФАС России Москва
15 февраля 2025, 16:21
«Надо пахать»: Сургутский депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойках
РИА «Новости»
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Пожилые люди, которым не хватает средств на жизнь, могут подрабатывать на автомойках. Об этом бизнесмен и депутат городской думы Сургута Евгений Барсов заявил на своем YouTube-канале.

В видеоролике Барсов порассуждал о возможности трудоустройства граждан возрастом около 70 лет. По словам депутата, он спросил у знакомого владельца автомойки, взял бы он его на работу (Барсову в январе исполнилось 67 лет - прим.ред.), и получил утвердительный ответ.

«Зарплата в день где-то четыре-пять тысяч рублей. Нормально. Надо пахать. Ну как пахать? Мой машину да мой. Со шланга ее поливать. Поэтому для тех, кто боится остаться без работы или без средств к существованию: вот, идите на мойку», - сказал депутат.

Согласно опубликованной в Сети декларации о доходах Барсова за 2018 год, он владеет 29 квартирами, 10 спортивными самолетами, а в год зарабатывает около 33,5 миллиона рублей.

Ранее россиянам рассказали о самом надежном способе накопить на старость. Деньги помогут сохранить вложения в золото.

Пенсионеры Депутаты Деньги

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